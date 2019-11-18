韓質疑把國家帶往何方 賴清德重申務實台獨工作者

（中央社記者台北18日電）針對國民黨總統參選人韓國瑜質疑總統蔡英文競選副手賴清德的台獨立場，要求賴清德向人民說清楚，賴清德除了重申自己是務實台獨工作者外，並表示，國民黨和韓國瑜所帶領的國家方向其實是「被統一」，中華民國將真正滅亡。

蔡總統宣布競選副手賴清德後，韓國瑜表示，蔡總統和賴清德應該要向人民說清楚，要把國家帶往什麼方向，如果蔡總統認同賴清德的台獨立場，請她大聲講出來。

賴清德今晚在臉書回應表示，他要提醒韓國瑜，當中國極權勢力步步進逼，中國國家主席習近平強調九二共識就是「一個中國」原則，只有中華人民共和國，完全沒有國民黨所謂「一中各表」，表述中華民國的空間，若昧於事實，還執迷於「九二共識」，則中華民國將不存在。國民黨和韓國瑜所帶領的國家方向其實是「被統一」，中華民國將真正滅亡。

賴清德說，這也是為什麼今天他回應韓國瑜「其實你不懂我們的心」。賴清德重申，「我是個務實台獨工作者」，他的務實反應在三個方向：一，台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，執政後不必另外宣布台灣獨立。

二，台灣前途由兩千三百萬人民決定，其他任何人，哪怕是總統，都不能干預。

三，台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

賴清德說，中華民國不會不存在，國家的前途，由台灣人民自己決定，「呷飯皇帝大」顧好百姓、發展經濟，是他一貫的主張，從未改變，相信也是多數台灣人民的共識，更是民進黨守護台灣的核心價值。（編輯：蘇志宗）1081118