談各黨不分區名單　林右昌：人民心中自有一把尺

各政黨不分區立法委員名單陸續出爐，基隆市長林右昌（圖）19日表示，民進黨提出的名單可以接受社會公評，至於其他政黨，他不便評論，相信人民心中自有一把尺。中央社記者王朝鈺攝 108年11月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）各政黨不分區立法委員名單陸續出爐，基隆市長林右昌今天說，民主進步黨提出的名單可以接受社會公評，至於其他政黨，他不便評論，相信人民心中自有一把尺。

林右昌在市務會議後記者會面對媒體詢問，各黨提出的不分區名單中，何者最符合人民期待時表示，各黨不分區立委名單陸續出爐，社會上也有很多批評和評斷，但他不會有任何評論，相信人民心中自有一把尺，希望人民在民主社會中發揮智慧，依據名單投下心中最適合的政黨票。

至於民進黨不分區名單，擔任不分區立委提名委員的林右昌表示，因為他參與整個提名過程，他在第一次開會時就主張名單前半段應該展現民進黨過去傳統上對於弱勢族群的照顧。

他說，包括新住民、原住民或是台商，民進黨這次都特別彰顯，過去新住民和台商並沒有被放到不分區名單，這次的納入代表民進黨在不分區提名上的進步。

林右昌表示，民進黨傳統上在不分區名單前面還是以弱勢、老人、照護、社福等為主，凸顯對弱勢群體的照顧，他們必須在立法院有代表的立委，替他們爭取政策上的主張，基本上民進黨維持過去一貫傳統，這份名單可以接受社會公評。（編輯：方沛清）1081119