候選人現身YouTube影片 Google認定屬內容創作

（中央社記者吳家豪台北20日電）因應台灣總統大選，Google決定暫停接受台灣候選人的競選廣告，但外界質疑，候選人現身YouTube影片可能成為另類漏洞；Google今天認定為內容創作，任何人都可使用內容平台。

Google決定自2019年11月15日至2020年1月17日這段期間，所有Google廣告平台暫停接受台灣候選人的競選廣告，禁止出現的內容包含政黨、總統、副總統及立法委員候選人，或現任總統、副總統及現任立法委員的競選廣告。

Google台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻今天接受媒體團訪時說明，Google產品相當多，包括Google搜尋、YouTube等，廣告型態與牽涉到的關係人都不太一樣。在台灣綜合各方考量後，暫時不接受政治廣告是最好的決定。

現場媒體詢問，如果候選人與YouTuber合拍影片，是否會被認定為競選廣告，或讓候選人鑽漏洞；陳幼臻表示，這屬於YouTuber創作內容，不認為是漏洞。Google不接競選廣告的原因是不希望有人利用Google廣告平台來營利，但內容本身是平台，任何人都可以使用。即使YouTuber用業配方式與候選人拍影片，也是屬於YouTuber與候選人之間的交易。

她也舉例，針對違反YouTube社群規範的處置，今年第2季YouTube透過系統自動偵測移除將近780萬則影片；另外有可以快速協助移除不良內容的「個別認證檢舉人」，今年第2季移除約78萬則影片。

媒體追問，為何Google在某些國家可以接受競選廣告，有些國家卻不行；陳幼臻表示，需考量當地文化與選情，這是Google自己的決定，也有向中選會報備。至於在台灣不接競選廣告是否成為長期策略，陳幼臻表示，到下次選舉前會做全盤考量。

她也強調，限制競選廣告是對抗不實訊息的一環，並非治本方式。Google認為打擊不實訊息沒有「萬靈丹」，需要透過多管齊下的策略，主要有3大重點。

第一，提升產品與服務，力求產品開發精益求精，提高優質內容與新聞的能見度。第二，讓使用者晉升為守門員，強化媒體識讀，提升民眾辨識不實資訊的能力。第三，強化與生態系統的合作，在對抗不實訊息的過程中，合作打造一個健全的網路環境。

陳幼臻說，過去幾年Google優化排名演算法，提升高品質資訊、具公信力內容的排名，並降低劣質不實資訊，會觀察某些「訊號」是否跟搜尋關鍵字相關。

舉例來說，這些訊號包括公信力，例如BBC、CNN的內容公信力較高；或者使用者瀏覽某些網站一兩秒就離開，可能代表公信力較低。其他訊號包括網站成立時間長短、資訊新舊等。如果是原創性報導，也就是記者親自採訪的內容，通常在搜尋結果的排名會比較前面。（編輯：黃國倫）1081120