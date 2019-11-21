監委質疑北市選舉涉做票 中選會：沒有不法

（中央社記者游凱翔台北21日電）監察委員仉桂美昨天表示，去年台北市長選舉部分開票所「開早登晚」，有做票之嫌。中選會副主委陳朝建今天回應，對於監察院用推論方式來認定深表遺憾，選務過程並無任何不法。

去年九合一併公投選舉發生投票亂象，針對台北市長部分，仉桂美昨天表示，部分開票所「開早登晚」，合理推論就是待各票所將選舉人名冊、投開票報告表及實體選票送回後，由內部人員在選舉人名冊上未投票者處，以蓋指印方式領取相對人數剩下票，再圈選特定候選人後將票放入有效票袋、或將他人得票改成無效票，最後修改報表數字，讓法院驗票也無從查知、改變最終結果，有做票之嫌。

中選會上午赴立法院內政委員會上午針對「不在籍投票的規劃建置方案與進度」專案報告，陳朝建事前受訪對此表示，中選會跟所屬選委會依法辦理選務，辦理選務中有些缺失，包括規劃未盡周詳導致選民大排長龍，對此，中選會深表歉意也會檢討改進，但他強調，在選務辦理上絕對沒有違法。

陳朝建強調，對於監察院以推論的方式來認定有做票之嫌並移送告發，對此深表遺憾。但所有選務人員都是盡心盡力辦理選務，並沒有任何不法，也都依照法定作業程序跟流程辦理。

針對前總統陳水扁接受一邊一國行動黨邀請簽署同意列名一邊一國不分區立委，由於保外就醫身分，能否列名備受質疑。陳朝建指出，目前中選會尚未收到一邊一國行動黨前來申請登記；若收到政黨或其候選人登記後，將依法審定。

陳朝建表示，依公職人員選罷法第26條規定，曾犯貪污罪並經判刑確定者，或曾遭判有期徒刑但尚未執行完畢者，皆不得登記為候選人。

另外，高雄市議員陳致中19日登頂玉山並在山頂石碑展示台灣獨立旗幟、照相，並上傳到社群網站，引起討論。內政部政次陳宗彥表示，目前已收到具體檢舉，會依檢舉內容並按照規定辦理，不預先做任何評論。（編輯：郭萍英）1081121