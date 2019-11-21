時力新北叫戰 黃國昌籲藍綠政二代參選人辯論

時代力量黨主席徐永明（右2）、立委黃國昌（右4）21日上午陪同新北市第1選區立委參選人張衞航（右）與第12選區立委參選人賴嘉倫（右3），到新北市選委會登記參加立法委員選舉。中央社記者王鴻國攝 108年11月21日

（中央社記者王鴻國新北21日電）時代力量籍立法委員黃國昌今天陪2名時力立委參選人到新北市選舉委員會登記，要求中國國民黨與民主進步黨政二代參選人不要躲在父親背後，應站出來和時力參選人公開政策辯論。

他說，時力參選人願堂堂正正公開政策辯論台灣下一階段需要的改革及國會需推動的法案。

黃國昌、時力主席徐永明與不分區立委提名人邱顯智等陪新北第1選舉區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區與泰山區）立委參選人張衞航與第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）立委參選人賴嘉倫聯合登記參選。

徐永明表示，時力在地深耕，有信心2席全上。

黃國昌說，過去幾年北海岸東北角核一、核二到核四議題，鄉親都清楚時力很努力守護這片好山好水；時力努力在國會實現公平正義，讓年輕人看得到希望。（編輯：李明宗）1081121