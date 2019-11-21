陳水扁列一邊一國不分區 賴清德：關心他健康

民進黨提名台南市第2選區立委參選人郭國文（右），21日在善化競選總部發表新書「苦瓜臉的逆轉勝」，民進黨副總統參選人賴清德（左）也到場力挺。中央社記者張榮祥台南攝 108年11月21日

（中央社記者張榮祥台南21日電）前總統陳水扁名列一邊一國行動黨不分區立委，民進黨副總統參選人賴清德今天接受媒體聯訪時低調表示，自己關心的是陳水扁的健康，希望陳水扁好好照顧自己健康。

民進黨提名台南市第2選區（七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區）立委參選人郭國文，今天在善化競選總部發表新書「苦瓜臉的逆轉勝」，賴清德也到場力挺。

對於陳水扁名列「一邊一國行動黨」不分區立委，賴清德接受媒體聯訪時表示，他關心的是陳水扁的健康，國人對總統蔡英文的支持，很多也是源自於對陳水扁健康人權的維護，他希望陳水扁好好照顧自己的健康。

賴清德同時盛讚郭國文擔任立委時專業問政，今年3月16日在台南立委補選的勝利，也遏止了「韓流」向北擴散；賴清德表示，台南立委補選當時韓流還很激烈，大家都感受到威力，阻止了韓流，對政黨力量影響非常大。

賴清德強調，台南立委補選定位為守護台灣、維持民主選舉，尤其是中國國家主席習近平發表「習五點」，明確說出台灣只有「一國兩制」的路可走，而國民黨的「九二共識，一中各表」沒有存在空間，九二共識就是一個中國原則。

他表示，從現今香港情況，就可得知3月16日立委補選重要性，當時郭國文若輸了選舉，中國對台灣採取的手段不僅於此，這不是只關係到郭國文和民進黨，而是關係到能否守護台灣主權和民主。

賴清德說，去年很多人對民進黨失望，也因台南立委補選找回熱情，現在和過去已大不相同，民進黨也找回支持，民眾不再失望，共同為台灣打拚。（編輯：洪學廣）1081121