中選會：不在籍投票以公投優先 朝110年努力

（中央社記者游凱翔台北21日電）立法院內政委員會今天召開「不在籍投票的規劃建制方案與進度」專案報告。中選會副主委陳朝建表示，目前規劃公民投票先行推動不在籍，下次公投是民國110年8月，會朝這個方向努力，而不在籍投票的草案，預計總統選後半年內提出。

陳朝建上午至立法院內政委員會，針對不在籍投票相關規劃進行專題報告，報告書指出，因未來公民投票將與公職人員選舉分開辦理，選務作業較為單純，從公投開始推動不在籍投票應可行，中選會將在明年大選後啟動研擬「公投不在籍投票法草案」的相關作業。

報告指出，目前「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」均規定「應於戶籍地投票所投票」，因此不在籍投票一事涉及兩項法律的修正，如果各界能凝聚共識並修法通過，中選會將配合辦理。

至於公投不在籍投票，報告指出，未來公投將與公職人員選舉分開辦理，因公投選務作業較單純，將以公投作為推動不在籍投票的開端，既可保障投票權人的投票權益，也不致影響公職人員選舉順利舉行，應該可行。

因此，中選會將於明年總統及立委選舉後啟動研擬「公民投票不在籍投票法草案」相關作業，並廣泛徵詢各界意見，作為制定公投不在籍投票法參考；針對草案提出時程，陳朝建備詢時補充，預計明年總統選舉結束後半年內提出。

民進黨籍立委張宏陸則詢問確切的規劃期程。陳朝建回應，下一次公投是民國110年8月的第4個禮拜六，中選會會朝這個方向來努力，草案研擬過程中也必須徵詢專家學者意見，因此他無法保證確切實施的日期是什麼時候。（編輯：趙蔚蘭）1081121