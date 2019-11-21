外交部：智利取消APEC峰會 擬以聲明總結成果

智利取消主辦APEC年會，外交部國組司司長陳龍錦21日表示，APEC已決定改於12月在新加坡舉辦總結資深官員會議；目前擬由智利總統發布主席聲明總結年度成果。中央社記者侯姿瑩攝 108年11月21日

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）智利因國內情勢動盪取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）年會活動。外交部今天表示，APEC已決定改於12月在新加坡舉辦總結資深官員會議，目前擬由智利總統發布主席聲明，總結年度成果。

外交部國際組織司司長陳龍錦今天在外交部例行新聞說明會表示，今年APEC年會因為智利國內情勢不穩而被迫取消，令人深感遺憾，但整體而言，台灣仍然高度讚賞智利政府今年辦會的努力和成果，並已向智利政府表達肯定。

陳龍錦指出，在智利宣布取消主辦APEC年會後，APEC已決定改於12月7日在新加坡舉行APEC總結資深官員會議（CSOM），檢視全年度智利辦會成果，並將討論如何對外呈現APEC經濟體集體努力的成果。

他說，APEC非正式資深官員會議（ISOM）接著將於12月9日至12日在馬來西亞蘭卡威舉辦，由明年的主辦經濟體馬來西亞帶領所有的會員經濟體討論明年馬國辦會的構想與規畫。預料明年APEC仍將持續關注貿易及投資、數位經濟、永續發展等議題。

記者問及，今年是否仍將發布APEC經濟領袖宣言，陳龍錦表示，CSOM會議中，大家很關注的議題就是如何呈現今年全年度以來的APEC成果，目前最可能的情況是由主辦經濟體，也就是智利總統以經濟領袖會議主席的身分發布主席聲明，總結整年的APEC成果。

傳出美國與智利政府商討明年1月在美國合辦APEC高峰會，陳龍錦表示，目前各經濟體還在協商中，近期預計會有結論；由於峰會安排牽涉各經濟體領袖的行程，看起來時間很緊湊，難度滿高的。

他說，從台灣的立場來看，任何有助APEC運作的建議，基本上都樂觀其成。

智利因國內情勢動盪，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）10月底宣布取消自11月11日起為期一週的APEC年會暨領袖峰會，這是APEC成立以來首次因地主國因素取消APEC年度會議。（編輯：謝佳珍）1081121