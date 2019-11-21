卓榮泰輔選揮舞國旗 李問宣誓深耕馬祖

（中央社記者溫貴香台北21日電）民進黨主席卓榮泰今天到馬祖輔選民進黨立委參選人李問，揮舞著中華民國國旗引發關注，李問則宣誓深耕馬祖，強調國旗不是任何一個政黨的專利。

卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉下午前往馬祖南竿以及北竿，為民進黨立委參選人李問輔選，隨後民進黨發出新聞稿指出，輔選行程中，先造訪南竿津沙村替李問揭開布條「立委選擇新世代，馬祖迎向新希望」，並以氣球垂掛布條，象徵李問「步步高升」。

而後，卓榮泰與羅文嘉赴北竿塘岐村，與李問一同揹著「行軍氣球」掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。晚間由連江縣議會前議長陳貴忠，在塘岐村接待歡迎卓榮泰、羅文嘉。

卓榮泰在津沙致詞表示，這次來馬祖輔選，想傳達民進黨重視馬祖人的心聲。他說，李問曾居住在美國一段時間，也擁有美國高學歷，但他毅然決然放棄美國籍，回台加入國軍裝甲兵部隊。

卓榮泰說，馬祖有李問、台北有吳怡農，兩位立委參選人都展現年輕人在國家安全與主權維護上的投入。反觀國民黨不分區安全名單中，竟然毫不顧忌地放進對國家安全有威脅性的人選，未來幾年，國家安全議題將更加重要。

李問致詞時則進行3個宣誓：宣誓持續深耕馬祖的決心、宣誓以正面訴求打選戰、並宣誓實踐理念「台澎金馬，團結一心」。

李問說，這段期間已開始為馬祖鄉親服務，包括親自到安親班教英文、組織醫療志工團、邀請教育部及社區大學促進會來馬祖，為馬祖帶來更多教育資源等等。

他表示，將持續用創意、熱情和理性正面的訴求打選戰，並鼓勵更多馬祖年輕世代為馬祖的未來注入不同的想法和元素，讓馬祖煥然一新，實現「兒童宜居島嶼，教育文化啟航」的理念。（編輯：紀淑芳）1081121