邱威傑：歡樂無法黨是要傳達公民教育 無意選舉

（中央社記者劉建邦台北22日電）由台北市議員邱威傑（呱吉）等人籌組歡樂無法黨臉書發文提及「再見了，歡樂無法黨？」引發討論。邱威傑今天說，成立政黨是想傳達大型公民教育課程理念，不是要投入明年選舉。

無黨籍市議員邱威傑、網紅志祺七七、「眼球中央電視台」主播視網膜在11月初宣布成立歡樂無法黨，並正式向內政部提出申請；14日也召開創黨大會，並選出總書記（黨主席）為邱威傑。

歡樂無法黨臉書（Facebook）粉絲專頁21日晚間以「再見了，歡樂無法黨？」為題發文，並貼上聊天室自動對話的連結網址。

歡樂無法黨臉書聊天室自動發文系統提到，「感謝鍵盤黨員支持，很可惜在2020大選登記截止日這天，政黨還未正式通過成為法人，與本屆大選錯身而過。但就算沒有歡樂無法黨，還是希望大家抱持著歡樂的心在投票日當天實踐公民權，一起守護能夠各種歡樂的自由」。

邱威傑接受電話訪問時表示，沒有要解散歡樂無法黨，臉書貼文是要宣布已達成階段性目的，且本來就沒有要參加明年選舉，因為有很多人不太了解政黨政治，成立政黨是想傳達、實現大型公民教育課的理念。

邱威傑說，成立歡樂無法黨過程包含像開創黨大會、黨主席選舉、提名不分區立委人選等作法，是想讓民眾認識政黨政治流程，同時也推出相關議題的知識型影片，盼讓民眾了解、關心政黨政治，並重申成立政黨是希望達成大型公民教育課程的理念。

至於歡樂無法黨是否已成為正式政黨，他表示，相關申請過程內政部仍在審核，需等候回函。歡樂無法黨臉書也貼文提及「活動要先告一段落，但是我們精神永存」。（編輯：徐崇哲）1081122