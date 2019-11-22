更多編輯台推薦新聞：
陳偉殷遭指定讓渡 日職老東家中日龍有興趣
運動

陳偉殷遭指定讓渡 日職老東家中日龍有興趣

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們
兩岸

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
香港人權法正式送出國會 遞交川普簽署
首頁 / 政治

邱威傑：歡樂無法黨是要傳達公民教育 無意選舉

最新更新：2019/11/22 01:08

（中央社記者劉建邦台北22日電）由台北市議員邱威傑（呱吉）等人籌組歡樂無法黨臉書發文提及「再見了，歡樂無法黨？」引發討論。邱威傑今天說，成立政黨是想傳達大型公民教育課程理念，不是要投入明年選舉。

無黨籍市議員邱威傑、網紅志祺七七、「眼球中央電視台」主播視網膜在11月初宣布成立歡樂無法黨，並正式向內政部提出申請；14日也召開創黨大會，並選出總書記（黨主席）為邱威傑。

歡樂無法黨臉書（Facebook）粉絲專頁21日晚間以「再見了，歡樂無法黨？」為題發文，並貼上聊天室自動對話的連結網址。

歡樂無法黨臉書聊天室自動發文系統提到，「感謝鍵盤黨員支持，很可惜在2020大選登記截止日這天，政黨還未正式通過成為法人，與本屆大選錯身而過。但就算沒有歡樂無法黨，還是希望大家抱持著歡樂的心在投票日當天實踐公民權，一起守護能夠各種歡樂的自由」。

邱威傑接受電話訪問時表示，沒有要解散歡樂無法黨，臉書貼文是要宣布已達成階段性目的，且本來就沒有要參加明年選舉，因為有很多人不太了解政黨政治，成立政黨是想傳達、實現大型公民教育課的理念。

邱威傑說，成立歡樂無法黨過程包含像開創黨大會、黨主席選舉、提名不分區立委人選等作法，是想讓民眾認識政黨政治流程，同時也推出相關議題的知識型影片，盼讓民眾了解、關心政黨政治，並重申成立政黨是希望達成大型公民教育課程的理念。

至於歡樂無法黨是否已成為正式政黨，他表示，相關申請過程內政部仍在審核，需等候回函。歡樂無法黨臉書也貼文提及「活動要先告一段落，但是我們精神永存」。（編輯：徐崇哲）1081122

延伸閱讀
歡樂無法黨開創黨大會 選出黨主席邱威傑呱吉組歡樂無法黨 柯文哲：大家高興就好

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報