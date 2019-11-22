競選廣告疑遭惡意變造 民進黨將報警處理

（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，上星期推出的國會保台灣進步席次系列競選影片疑似被中國網軍惡意變造，已經觸犯著作權法、刑法的誹謗罪、行使偽造文書罪，將前往警局報案；並呼籲民眾，切勿再將變造後的影片在網路上散布以免觸法。

民進黨發言人李晏榕下午召開「民進黨廣告遭惡意變造，親共勢力奧步再秀下限」記者會表示，繼上星期民進黨推出護國會保台灣進步席次系列競選影片之後，在網路上獲得非常大回響，短短一天之內超過20萬的觀看數、上萬次的分享，但今天很遺憾接到支持者的通知，看到這部影片疑似被中國網軍變造。

李晏榕提到，從影片剪接、字幕來源、字幕拼湊、配音等，合理懷疑有專業團隊製作，而且是來自中國網軍的團隊製作，由此明顯可以看出，中國網軍介入台灣選舉，甚至連身為執政黨的民主進步黨都成為中國網軍介入台灣選舉的最大受害者。

李晏榕表示，這部經過變造的影片，已經觸犯著作權法、刑法的誹謗罪、行使偽造文書罪，如果有民眾在網路散布這樣的影片，也同樣會觸犯刑法行使偽造文書，請民眾切勿再於網路上散布這樣的影片。（編輯：林淑媛）1081122