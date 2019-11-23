賴清德：向中國說不 選票支持民進黨守護台灣

民進黨副總統參選人賴清德（前中）23日出席台南市第2選區立委參選人郭國文（前右）競選總部成立大會，他呼籲選民用選票支持民進黨，強力守護台灣。中央社記者楊思瑞攝 108年11月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）民進黨副總統參選人賴清德今天上午在台南輔選時表示，台灣和香港不一樣，中國若要來拿台灣，一定要經台灣人民同意；最好方式就是向中國說不，用選票支持民進黨強力守護台灣。

賴清德今天到台南為民進黨立委參選人站台，上午到善化區出席台南市第2選區參選人郭國文競選總部成立大會，下午將再分別到新營區、新化區出席第1選區參選人賴惠員、第4選區參選人林宜瑾造勢活動。

賴清德為郭國文站台時表示，這場選戰神聖意義就是守護台灣；因為中國處處打壓台灣，讓台灣要走任何一步都很艱難。台灣有土地、人民、主權，當然是主權獨立的國家，有資格參加世界衛生組織、世界民航組織、國際刑警組織，但都被中國阻擋，這對台灣不公平，對國際社會也不好。

賴清德進一步表示，香港為了爭取自由、民主、人權的生活，一場遊行有超過100萬人參與，「我們支持香港人，但自己也要守護好」。台灣和香港不一樣，當初香港要交給中國時，沒有經過香港人同意，因此他們命運不能自己決定。中國若要來拿台灣，一定要經過台灣人民同意。

他強調，「最好方式就是向中國說我們不要」，用神聖的選票支持總統蔡英文，讓民進黨總統、副總統高票當選、台南市6席區域立委全壘打、立院過半，強力守護台灣，讓主權獨立、民主自由的制度延續。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081123

民進黨副總統參選人賴清德（前中）23日前往台南市善化區，與台南市長黃偉哲（前左）一起為黨籍立委參選人郭國文（前右）站台。中央社記者楊思瑞攝 108年11月23日