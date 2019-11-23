卓榮泰：韓流已退去 紅流正侵襲

（中央社記者溫貴香台北23日電）民進黨主席卓榮泰今天到台南輔選，他批評國民黨，不要說誰抹紅，是「吳主席們」一次次向中國靠攏，將一桶桶紅色油漆倒頭上；「一張選票決定台灣要隨國民黨走進極權的中國？還是國民黨跟著人民走向民主的世界？」

他下午進一步在臉書貼文指出，「韓流已退去，紅流正侵襲」，台南曾經是抗拒「韓流」的第一線，要團結築成抗拒紅流的最前線，捍衛國家主權和安全。

卓榮泰今天上午前往台南市善化區，出席總統蔡英文與立委郭國文聯合競選總部成立大會，與會者包括副總統參選人賴清德、總統府秘書長陳菊、台南市長黃偉哲等人。

民進黨今年在高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜掀起的韓流下，由郭國文贏得台南第2選區立委補選。卓榮泰致詞時說，當時韓流正盛，他把那場補選定為「抗拒韓流的第一線」，因為台南鄉親保護台灣，抵抗韓流，最終讓郭國文能進入立法院。

卓榮泰說，從第一次立委補選至今，經過了10個月，總統蔡英文從人事改組、調整政策，再度讓人民信任政府、信任民進黨。今天蔡總統各項民調都穩定，甚至包含民進黨的政黨支持度也超過國民黨。

卓榮泰批評，國民黨的體質已經改變，不惜公然與共產黨聯手跟台灣人民對立；今年初，中國共產黨總書記習近平提出「一國兩制、台灣方案」後，國民黨主張簽訂和平協議、3月韓國瑜大剌剌進入中聯辦，現在更毫不遮掩提出列有吳斯懷、葉毓蘭，甚至還一度有邱毅的不分區立委名單。

他說，民進黨這次選舉若輸，國會如果不能過半，所有改革都會停止，甚至會走回頭路，過去3年多的打拚會完全化為烏有；未來要推動的農民保險、津貼、農機農具補貼，也會被打折。（編輯：張均懋）1081123