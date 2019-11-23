陳水扁談共諜案：四處可見五星旗令人擔心

前總統陳水扁（中）23日下午到台南市出席一邊一國行動黨立委參選人林志文競選總部成立活動，與現場民眾握手寒暄。中央社記者楊思瑞攝 108年11月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）前總統陳水扁今天下午在台南被媒體問到對共諜案有何看法時表示，現在台灣街頭四處可見五星旗耀武揚威，變成這樣令人擔心，這次選舉的意義也在這裡，不能有任何差錯。

一邊一國行動黨台南市立委參選人林志文下午在永康區舉辦競選總部成立活動，陳水扁在一邊一國行動黨召集人楊其文等人陪同下出席。陳水扁沒有上台公開致詞，但一一與現場民眾握手寒暄；有人要求合照時也開心配合，在現場停留約30分鐘後離開。

對於「有共諜企圖影響台灣選舉」，陳水扁媒體受訪表示，自己的兒子陳致中在玉山主峰展示台獨旗幟拍照，卻可能遭國家公園管理處裁罰。處罰的理由提到有人曾在玉山頂展示五星旗、唱中國國歌，因此全面禁止政治性活動。

他說，既然國家公園可以有不允許政治活動的規定，那應該制定一個法律，全面禁止五星旗在台灣街頭出現。否則街頭四處可見五星旗在耀武揚威，愈來愈大膽，可說是「侵門踏戶」，連總統府附近的博愛特區都淪陷，難道玉山主峰會比博愛特區來得重要嗎，「在他的時代絕對不會允許」。

陳水扁表示，這是前總統馬英九讓所謂的「欽差大臣」、中共國台辦主任來台灣像在走自家廚房一樣所造成。台灣變成這樣是讓人擔心的地方，這次選舉的意義也是在這裡，絕對不能出任何差錯。

「紐約時報」報導，向澳洲投誠的中國間諜透露中國干擾港台的手段，手段包括買下媒體頭版、滲透大學校園、匯集捐款給屬意的候選人、設立數千個社群媒體帳號攻擊台灣執政黨等。（編輯：黃世雅）1081123