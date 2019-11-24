育兒津貼加倍 侯友宜：總統應把配套說得更清楚

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市長侯友宜今天對0到6歲育兒津貼加倍一事表示，這是好的政策，但總統應把政策配套措施說清楚，很擔心選舉年只辦一次性，後續若要由地方負擔，將增加財政困難。

侯友宜今天下午主持新北市108學年公私立高中暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會，感謝家長會長共同協助學校，讓學生有更優質的教育環境。

侯友宜接受媒體聯訪時特別針對總統蔡英文喊出「0到6歲國家和你一起養」政策經費如何支應的問題表示，0到6歲育兒津貼加倍，對他個人來說，是好的一個政策，但是政策提出來的時機點、配套措施，總統應該要把它說得更清楚。

他表示，以新北市來說，每年0到4歲育兒津貼預算要新台幣38億元，突然加倍暴增到105億元，增加的67億元 是中央買單，或是每年地方付15%，中央付85%。

他表示「我很擔心，選舉年到了只辦一次性的，後面就沒有了，或是後面要由地方來作財政負擔。」如果財政說不清楚，增加地方財政的困難，那地方更多的工作沒辦法推動，好意要照顧年輕的夫婦，反而在其他的方面忽略掉了，這也不是地方所樂見的。

侯友宜強調，一個好的政策推出來的時機點、推出來的配套措施，總統應該把它說的更精準、更到位，讓大家有感，這才是一個好的政策。（編輯：李錫璋）1081124