巴拉圭國防部長訪台 嚴德發頒贈勳章表彰貢獻

（中央社記者游凱翔台北25日電）巴拉圭國防部長索多抵台訪問，國防部今天表示，部長嚴德發代表中華民國政府頒授「二等寶鼎勳章」給索多，表彰致力促進兩國的軍事合作，以及雙方友好互動的卓越貢獻。

國防部下午發布新聞稿表示，巴拉圭國防部長索多（Bernardino Soto Estigarribia）此次來訪，是源於嚴德發今年8月擔任總統蔡英文特使訪問巴國時，特別邀請索多來台訪問。

國防部指出，上午的贈勳儀式在國防部博愛營區舉行，嚴德發首先以隆重軍禮歡迎索多到訪；隨後，嚴德發代表政府頒授「二等寶鼎勳章」，包括巴拉圭駐台大使等官員均到場觀禮，場面隆重。

國防部說，索多對獲頒勳章表達由衷謝意，強調此殊榮不僅是他個人的榮耀，更為巴拉圭全體國軍官兵增添光榮，也促使台、巴兩國兄弟般的情誼，更加緊密融合。

索多也回顧62年前，雙方攜手克服文化差異與地理隔閡建立邦誼迄今，在外交及國防政策上，始終密切合作，擁有共同「發展、安全、和平」理想，這是一份堅定不移的友誼與承諾。

嚴德發與索多會談時，針對軍事教育、區域情勢等議題交換意見，互動過程友好熱絡；嚴德發指出，兩國國軍在保國衛民、反共、守護自由民主成果等方面，擁有共同價值觀，而雙方互相派訓的軍官、學生，也具類似想法與氣質，足證兩國之間深厚情誼，期盼未來持續深化交流合作。（編輯：郭萍英）1081125