香港泛民派區選大勝 宋楚瑜：非常好的契機

（中央社記者郭建伸台北25日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天受訪時主動提及香港區議會選舉泛民派大勝議題，表示這是香港非常好的契機，希望這麼好的契機讓香港找到一個對口、對象，共同討論出對策，才是做對的事情。

宋楚瑜指出，香港前一陣子讓大家相當憂心，這不是大家願意看到的事情；好不容易這次選出民意肯定的代表性人物，希望這些區議員能不負眾望，推舉幾位能夠信任的對象，成為香港執政當局對口，並展開對話，而非持續在街頭對抗。

宋楚瑜說，民主發展最重要是要有相互對話，而不是對抗；要有對口，而不是吵架，更重要的，對口要有對象、對策，直言這是香港非常好的契機。

談及近來沸沸揚揚的共諜案，宋楚瑜也嚴正呼籲，共諜案是國安問題，國安當局跟金融監督管理委員會必須很明確交代，「移民管理單位難道都不能拿出明確資訊嗎？」

他說，要提醒執政當局跟民進黨團，不要看到影子就開槍，要讓人民感受出是負責任的政府；如果國安確實有漏洞的話，行政單位要提出對策。

宋楚瑜也提到，再過10天中美貿易戰可能就要攤牌，一旦中國大陸因為香港問題而跟美國形成對抗，中美貿易可能衝擊到人民幣貶值、台灣股匯市，呼籲蔡政府應該要有相應準備，執政當局要負起責任，不要每天在搞選舉，忘了自己還在執政得負起民生問題責任。（編輯：楊玫寧）1081125