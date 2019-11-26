綠拚反滲透法加速立法 藍主張先請蘇貞昌報告

（中央社記者劉冠廷、顧荃台北26日電）民進黨立法院黨團提出反滲透法草案，力拚29日逕付二讀。國民黨團總召曾銘宗今天表示，應先聽取行政機關意見後，才能討論法案內容，不排除要求行政院長蘇貞昌到立法院專案報告。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，尊重立法院。

立法院程序委員會今天排定29日院會議程，將民進黨立法院黨團所提「反滲透法草案」等案，排入報告事項。民進黨團預計將會提出要求全案逕付二讀。

曾銘宗今天下午接受中央社記者訪問時，這麼重要的法案，行政院沒有版本，現在的狀況又不交付委員會審查，但總要聽聽行政單位的意見，這是基於尊重行政機關，因此，不排除要求蘇貞昌到立法院進行報告。

曾銘宗強調，這法案假設有助於提升國家安全，防止敵外勢力的滲透，維持社會穩定，國民黨都贊成，但在程序卻沒有安排進委員會審查，基於慎重，請蘇貞昌報告，總是有必要吧；更何況條文內容在法律上的概念並不清楚，這影響到全台民眾的權益，這是重大的政策，當然需要請蘇貞昌來報告。

面對民進黨團打算在29日逕付二讀反滲透法草案，曾銘宗說，相關因應黨團內部正在比對法條討論，因有的態度會召開黨團大會討論。（編輯：蘇龍麒）1081126