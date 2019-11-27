中火生煤10%增量藍反對 綠營莫為選舉而選舉

（中央社記者趙麗妍台中27日電）環保署函文台中市政府「中火放寬10%生煤用量」。為此台中市議會國民黨團今天連署反對，喊出讓韓國瑜、立委參選人當選，空氣會改變；民進黨團則回應「不要為選舉而選舉」。

台中火力發電廠生煤用量即將超過台中生煤管制自治條例規定的一年1104萬公噸標準，行政院環保署在11日函文台中市政府，依18年前制定管理辦法，告知中火得有10%增量。議會國民黨團今天召開記者會連署反對。

黨團書記長張瀞分表示，日前中火增加2部機組，黨團曾赴中火抗議，中央充耳不聞外，還增加燃煤量，絕不允許中央踐踏民意，讓台中人「用命發電」。副議長顏莉敏指出，中央給中火10%的誤差值，台中人不會接受，將串聯彰化、南投向中央抗議。

市議員楊正中呼籲，「讓韓國瑜當選，中部地區8席立委當選」，台中空氣會改變，藍天會再現。台中市副市長楊瓊瓔出席記者會表示，台中市政府依議會通過的「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，要求中火減煤4成，沒有誤差值，台中人的健康也沒有誤差值。

民進黨團總召李天生回應，政治人物提出政治良心，經濟與環保兼顧，現台商回流，投資大爆發，勿為一己政治前途，斷送台灣經濟，中火在空污只占10%不到，他譴責市府只打中火，是為了選舉而選舉。

民進黨台中市議員陳世凱指出，對於空氣無法換新，盧秀燕上月才在市議會道歉，但非但沒有作出檢討，仍將問題推卸給中央，除發放谷關空氣瓶外，看不到市府對改善空氣污染的政策。

另外，立法院副院長蔡其昌在個人臉書（FB）發文，去年台中市長盧秀燕在街道掛滿「市長換人、空氣換新」看板，現在變成「總統換韓國瑜，空氣才能清新」，國民黨透過欺騙人民話術，「選前通通交給我，選後都別人的錯」，台中市民不會再受騙上當。

蔡其昌主張，中火機組不能增加，淘汰最舊的燃煤設備，逐步換成燃天然氣機組；在不停電的前提下，請盧秀燕完成「市長換人、空氣換新」的政治承諾。（編輯：孫承武）1081127