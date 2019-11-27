農委會：從未規劃修法廢除縣級農會

（中央社記者楊淑閔台北27日電）農委會今天表示，針對部分媒體報導政府有意廢除縣級農會，嚴正澄清從未規劃修法廢除，縣級農會是協助推動重要施政的夥伴，呼籲有心者莫無中生有、製造對立，否則向警政告發。

農委會並說，除對部分媒體的不實報導深表遺憾；；對於有心人士若無中生有、破壞農委會與縣級農會長期以來的良好夥伴關係，不排除將依社會秩序維護法相關規定向警政單位告發。

農委會說明，「農會法」規定農會為三級制，其中縣級農會肩負協助政府推動政策性業務及輔導其轄內基層農會辦理、推廣事業，也擔任各級農會與政府間的溝通橋樑。因此縣級農會與轄內基層農會及農民間的關係密切，且任務重大，農委會與縣級農會互動良好，外界不應有廢除之說。

農委會並表示，農委會一直以來，積極協助農會發展區域特色產業與經濟事業，並充實農會推廣教育設施及冷鏈設備，讓農會發揮農業推廣教育、提升農產品價值及社會服務責任，同時提升整體運作功能，今年運作獲改善農會就有81家，部分原屬財政困難的農會因此逐步成長，有助於對在地農民的服務效能。

農委會最後強調，媒體報導或政治人物在談論或發表政策意見時，應本於事實，不該基於不存在的前提進行議題炒作或誤帶風向，以避免影響社會安定或損及農民權益，如此將失去農民的信賴。農委會也呼籲各級農會秉持初衷，持續協助推動相關施政，共同增進農民福祉。（編輯：陳清芳）1081127