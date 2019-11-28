公聽會討論總統論文引爭議 陳學聖：非私設刑堂

（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院教育及文化委員會今天召開公聽會，討論總統蔡英文博士學位論文，民進黨團昨天就表示，不容許藉公聽會遂行政治抹黑行徑，黨團拒絕出席；今天主持會議的國民黨立委陳學聖則多次強調，絕非「私設刑堂」。

今天的公聽會名稱為「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」；根據會前發給立委的資料顯示，討論題綱設定直指蔡總統「博士學位及論文之存否、真偽？」與「副教授資格審查論文是否涉及自我抄襲？」等。

對於今天的公聽會，民進黨立法院黨團昨天已發布新聞稿表示，依據立法院職權行使法相關規定，委員會公聽會的舉行有法定要件，絕不容許僅為遂行政治上抹黑行徑，以私設刑堂方式，來恣意濫用，因此民進黨團拒絕奉陪。

陳學聖在公聽會一開始及尾聲都強調，公聽會全程直播、對外完全公開，而且與會來賓的政治光譜都不同，絕對不是私設刑堂。

出席公聽會的包括媒體人彭文正和名列台灣維新不分區第一名的台大名譽教授賀德芬等專家學者，其中，彭文正質疑，總統有沒有博士學位不重要，但國家領導人如果沒有誠信，這個國家就完了，而蔡總統的畢業證書出現3個版本，簽名的校長都不一樣，到底哪一份是真的？

賀德芬說，自己是以公民知識分子的身份，對領導者提出質疑，但當她提出疑問，就排山倒海地被「戴帽子」，紅帽子、藍帽子滿天飛；另外，根據賀德芬提供中英對照版本的「獨立調查報告：蔡英文博士論文與證書真偽」資料，其中「總結」部分提到，蔡總統當年的學生學位至多是已完成論文，但未通過論文辯護口試。

政大國關研究中心研究員嚴震生則表示，自己花了2週把蔡總統的論文看了2次，發現444個錯字，而且基本標點符號使用都出錯。

出席公聽會的政治大學副校長王文杰說，蔡總統是教育部核定73學年度「擴大延攬旅外學人回國任教案」的教師，經政大檢奉其正式博士學位證書影本及教育部核復，准予備查。

教育部高教司長朱俊彰表示，已確認政大留存的證書影本，與教育部審查時留存的、總統府在9月23日公布的都一致；此外，教育部向倫敦政經學院查證，也確認有典藏總統的論文。（編輯：林孟汝）1081128