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首頁 / 政治

黃國昌批為採砂石關說 韓國瑜：不排除提告

最新更新：2019/12/01 16:07
時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統參選人韓國瑜在立委期間，疑為岳家砂石事業關說、施壓藉以牟利。韓國瑜（後右）1日要黃國昌趕快提告，否則不排除提出意圖使人不當選的告訴。（中央社檔案照片）
時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統參選人韓國瑜在立委期間，疑為岳家砂石事業關說、施壓藉以牟利。韓國瑜（後右）1日要黃國昌趕快提告，否則不排除提出意圖使人不當選的告訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄1日電）時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統參選人韓國瑜在立委期間，疑為岳家砂石事業關說、施壓藉以牟利。韓國瑜今天籲黃國昌趕快提告，否則明天不排除提出意圖使人不當選的告訴。

韓國瑜今天回防高雄市，一早先在阿蓮區為中國國民黨高雄市第一選區（大社區等）立委參選人王齡嬌站台，接著到岡山區為國民黨高雄市第二選區（茄萣區等）立委參選人黃韻涵主持大岡山之友會成立大會，再轉回市中心區。

韓國瑜隨後在鳳山區為國民黨高雄市第七選區（鳳山區）立委參選人李雅靜站台後接受媒體聯訪，記者提問，對於黃國昌連日質疑韓國瑜為妻子李佳芬家族的砂石事業關說一事及邀韓國瑜公開辯論的看法。

對此，韓國瑜表示，此事已是20、30年前的事情，呼籲黃國昌趕快勸總統蔡英文出來辯論。韓國瑜也向黃國昌喊話，「我拜託他趕快向司法單位檢舉，如果他不向司法單位檢舉，我明天不排除正式向他提出告訴，意圖使人不當選」。

韓國瑜還說，今天看到黃國昌的講話，可以感覺到黃國昌的說詞前後有點兜不攏。對比之下，韓辦的發言系統論述非常清楚。

對於澳洲媒體報導共諜王立強案沒有情報價值一事，韓國瑜表示，請民眾回想，「整個11月，我被塑造成共諜支持、炒房、盜採砂石、還有逃漏稅；光11月份就被抹黑成這樣」，他呼籲人民看清楚，「凡是選舉骯髒，執政一定貪污腐敗；選舉如果乾淨清潔，執政一定清廉」。

韓國瑜請假投人傾聽之旅後，今天回防高雄市，他說，高雄鄉親好熱情，幾十年來高雄給人的感覺都是熱情、浪漫，看到外來客都微笑，回到高雄讓他感覺特別溫暖，也對市民致上最高感謝。（編輯：戴光育）1081201

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