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曾說蔣經國是壞人 吳怡農：未料現和他孫子競爭

最新更新：2019/12/01 21:58
民進黨台北市立委參選人吳怡農（左2）1日舉行大型造勢活動，他的父親吳乃德（前左）、母親林惠英（右2）與妹妹都到場力挺。中央社記者王飛華攝　108年12月1日
民進黨台北市立委參選人吳怡農（左2）1日舉行大型造勢活動，他的父親吳乃德（前左）、母親林惠英（右2）與妹妹都到場力挺。中央社記者王飛華攝　108年12月1日

（中央社記者侯姿瑩、王揚宇台北1日電）民進黨立委參選人吳怡農今天舉行大型造勢活動，他說，小時候曾跟同學說，「蔣經國是壞人，他害我爸爸沒工作」，沒有想到多年後，自己會和他的孫子（蔣萬安）在政治上競爭。

對於吳怡農的說法，國民黨立委蔣萬安接受中央社記者訪問時表示，每個人都有他的參選動機，「我都尊重」，而他投入選舉，參與公共事務的初衷，一直都是為民眾服務、實在做事，解決問題。

吳怡農今天舉行大型造勢活動，黨內大咖雲集，包括民進黨副總統參選人賴清德、民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇等均到場聲援，其中吳怡農父親吳乃德、母親林惠英都到場聲援。

吳怡農上台致詞時表示，他爸爸因為參與民主運動，被標上「政治思想不正確」標籤；他記得小學時，當時擔任總統的蔣經國去世，他跟同學說，「蔣經國是壞人，他害我爸爸沒工作」。

吳怡農表示，沒想到這麼多年後，會跟蔣經國的孫子蔣萬安在政治上競爭。這次選舉不僅是選立委、總統，更是在決定要把國家交付給誰，帶領台灣度過所面對的危機，要拜託大家支持他，也支持蔡總統連任。

談到對手蔣萬安，吳怡農受訪時表示，蔣萬安是國民黨的明日之星，背負很多人的期待要改造國民黨，希望不管是立委、市長或是總統，都要站在台灣這邊、在國安議題上沒有任何模糊空間。被問到兩人是否為「政二代對決」，他說，「我爸媽在這邊，我是他們的第二代」。

吳怡農代表民進黨參加台北市第3選區（中山、北松山）的立委選舉，挑戰現任國民黨立委蔣萬安。（編輯：林淑媛/楊凱翔）

民進黨台北市立委參選人吳怡農（左）1日舉行競選總部成立大會，民進黨副總統參選人賴清德（右）出席站台輔選。中央社記者王飛華攝　108年12月1日
民進黨台北市立委參選人吳怡農（左）1日舉行競選總部成立大會，民進黨副總統參選人賴清德（右）出席站台輔選。中央社記者王飛華攝　108年12月1日

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