立委要求交通部 重啟花東快速道路可行性評估

（中央社記者劉冠廷台北2日電）立法院交通委員會今天審查花東快速道路建設特別條例草案、台九線道路改善建設特別條例草案，兩案皆保留送朝野協商，但會中通過一項臨時提案，要求交通部重啟花東快道路速計畫可行性評估。

交通委員會今天審查花東快速道路建設特別條例草案、台九線道路改善建設特別條例草案，審查過程中，因台九線道路改善建設特別條例草案中的相關計畫，已列入年度預算計畫中，花東快速道路則未通過可行性評估，會中朝野立委對草案內容，皆未做著墨。

但在考量區域平衡的發展，以及東部交通建設，交通委員會的藍綠立委共同決議，將兩案保留送朝野協商。此外，會中也通過一項臨時提案，要求交通部重啟花東快速道路計畫可行性評估。列席會議的交通部次長王國材則當場允諾。

來自花蓮的民進黨立委蕭美琴表示，在台九線的部分，3年前就已經爭取到相關預算，是已在執行中的案，若現在再提此條例，必要性在哪，大家都可以討論；至於再花東快速道路的部分，馬政府時期有做過可行性評估，經濟效應等沒有符合，但她認為這幾年可以再評估，地方上很多民眾也有這樣的想法。

來自台東的民進黨立委劉櫂豪指出，他支持地方的交通建設，今天讓案子送出委員會，是要加速期程、爭取時間。他說，大家都支持花東快速道路、台九線拓寬、花東鐵路雙軌化等。（編輯：蘇志宗）1081202