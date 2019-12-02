民進黨籲彈性調整期末考時間 讓青年返鄉投票

（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨今天呼籲，在不影響學生受教權及教職員行政作息的情況下，應彈性調整期末考時間，讓師生的投票權益不受到影響。

教育部發函給部分大專校院，建議期末考在總統大選前完成，被質疑是為民進黨催票。

民進黨不分區立委被提名人范雲、民進黨青年部主任吳濬彥、青年入陣學員大學生代表李易修、嚴捷下午召開「考試投票都重要 考完返鄉去投票」記者會。

吳濬彥說，在不影響學生受教權以及教職員行政作息前提下，青年部認同也鼓勵大專院校彈性調整期末考時間；讓想要實踐公民權返鄉投票的學生，不必1月11日舟車勞頓返鄉一次，然後回學校期末考，等到過年時再返鄉一次，學生家庭可以節省經費、減少負擔。

吳濬彥指出，他不能理解為何呼籲讓青年返鄉就是特定政黨在催票固票，這樣心態不太健康，年輕人有高度自主性，也有自己的想法與判斷；只要在合情、合理、合法的情況下，可以讓年輕人減少負擔，都應是社會高度共識，年輕人已經夠辛苦了，不要連回家投票都變成是困難的事。

身為嘉義人的嚴捷說，如果期末考排在投票日之後，他要回家投票，再回校考試，考完試之後再回家放寒假，一週要跑三趟台北嘉義，不僅時間成本高，對學生族群來講，也是很大的經濟負擔，若能彈性調整行事曆，會大大降低學生族群投票成本。

嚴捷說，某些國民黨立委懷疑教育部發函給學校的行為是政治操作，「不要因為選舉快到了，就把每件對的事醜化成政治操作」。

李易修則認為，學生返鄉投票除了與家鄉、家人之間的距離更接近外，也能夠拉近公民社會與政治的距離，不應上綱為特定的政治操作。

范雲則說，從過往資料來看，40歲以下的投票率大約6成，65歲以上投票率遠高於7成，這是很弔詭的事，一個社會應該要讓年輕人掌握未來，否則這是非常不公平的社會參與；她也請國民黨不要自我放棄，如果沒有青年選票，一個政黨是沒有未來的，選戰還有40天，不要影響年輕人使用自己的公民權，應該讓各個年齡層及職業都能夠決定自己的未來。（編輯：林興盟）1081202