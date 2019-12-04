宋楚瑜訪南靖部落 擬推原住民不在籍投票

親民黨總統參選人宋楚瑜（左）4日訪視新北市鶯歌南靖部落原住民的居住環境，瞭解當地房舍以及居民的生活品質。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月4日

（中央社記者黃旭昇新北4日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天關心新北市鶯歌南靖部落原住民的居住環境，他表示，要推動原住民不在籍投票，以保障原住民政治參與權。

宋楚瑜今天上午在南靖部落頭目蘇萬法、親民黨不分區立委提名人蔡沁瑜的陪同下，參訪位於新北市鶯歌區大漢溪畔的南靖部落，關心當地居民無自來水飲用、住宅以簡單板模搭建、醫療與教育環境不佳問題。

宋楚瑜以阿美族語向部落住民問候，也以阿美族語表達「負責任」的態度，他認為，南靖部落的居住環境不是現代國家應有的狀況，未得到應有的照顧。

他說，台灣有許多部落在民進黨執政多次下，仍居住這樣的環境，是台灣人的悲哀，並沒有尊重原民的尊嚴。

宋楚瑜同時進入一戶4年前也到訪過的住民家裡，關心中風臥床的長者及其坐輪椅的妻子。這對夫妻目前由媳婦照顧，兒子在外打拚謀生。

住民在座談會中反映，希望改善居住環境，有自己的聚會所，傳承自己的文化與語言。

宋楚瑜在座談與接受聯訪時表示，將推動原住民不在籍投票，不需要回到原鄉就可在居住地投票。

宋楚瑜說，他想徵詢並推動，原民在自有意願下可放棄原民投票身分，改選一般區域立委，實踐憲法增修條文照顧原住民的參政權，希望原民可以當家做主。（編輯：李錫璋）1081204

親民黨總統參選人宋楚瑜（右）4日訪視新北市鶯歌南靖部落原住民的居住環境，關心中風臥床的長者及其坐輪椅的妻子。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月4日