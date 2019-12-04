韓國瑜：我和賴清德柯文哲是網路被霸凌三兄弟

國民黨總統參選人韓國瑜（右）4日走訪嘉義市，頂庄里長莊天基（左）送上里民包的包子與粽子，祝韓國瑜高票當選。中央社記者蔡智明攝 108年12月4日

（中央社記者蔡智明嘉義市4日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，網路上被霸凌三兄弟是「賴清德、柯文哲與我」。他並質疑網軍傷害民主價值，執政的總統蔡英文，有責任跟義務向全台灣人說清楚。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路貼文未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠在寓所輕生。檢方起訴「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇帶風向，侮辱外交部大阪辦事處。

韓國瑜今天在嘉義市接受媒體聯訪表示，網軍藉由網路操作，扮演上帝角色，要誰紅誰就紅、要誰黑誰就黑、要誰香誰就香、要誰臭誰就臭。不光傷害台灣民主自由、傷害台灣人心善良的一面，而且藉著操控輿論，把社會價值觀搞亂。

韓國瑜說，日本有個很有名的北海道薯條三兄弟，現在網路上也有被霸凌三兄弟，「第一個被害的是賴清德，在網路上被霸凌得受不了，直接要求蔡總統停止網軍攻擊；第二個就是台北市長柯文哲，第三個就是我」，三人是網路被霸凌三兄弟。

他進一步指出，昨天看到蔡總統被問到網軍事件時，支支吾吾、遮遮掩掩，完全沒有光明磊落、勇敢面對的表情。他強調網軍不是打網球，網軍是一個軍隊，「如果一個人一萬塊錢，養500個人就是500萬元，這500萬元從哪裡來，誰要付這筆錢」。

韓國瑜說，蔡總統是執政黨總統，有責任跟義務向全台灣人說清楚，是否有網軍，這不能閃躲。

另外，韓國瑜也提到岳父李日貴的砂石事件，他說，看到擔任雲林縣議員的小舅子李明哲開記者會，可以了解李明哲心中的苦悶與委曲。選舉選到這樣子，祖宗八代的事情都揪出來，而且是幾十年前的事情，這對小舅子他們家庭造成很大的困擾，這件事情聽李明哲說明就好。

韓國瑜今天下午陪同國民黨嘉義市立委參選人傅大偉到嘉義市頂庄里一起做白菜滷及金瓜炒米苔目，嘉義市長黃敏惠也出席。在活動開始前，頂庄里長莊天基更送給韓國瑜里民包的包子與粽子，祝韓國瑜高票當選。（編輯：洪學廣）1081204