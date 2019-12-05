追隨過蔣經國 宋楚瑜：中山區親民黨沒有提名

（中央社記者郭建伸台北5日電）鴻海集團創辦人郭台銘說，蔣經國讓他有工作，所以他要幫蔣萬安站台。親民黨總統參選人宋楚瑜今天表示，郭台銘講到他心坎裡，他追隨過蔣經國，台灣人講情義，親民黨沒提名人參選台北第3選區。

此外，國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示，他與民進黨副總統參選人賴清德、台北市長柯文哲是「被害三兄弟」。宋楚瑜今天被問及此事時表示，政治人物不被黑，哪還像個奇才，「不招人嫉是庸才，不被人黑是蠢才。」

宋楚瑜今天前往中山區的錄音室，錄製支持者提供的創作曲「人在做，天在看」。宋楚瑜競辦發言人于美人打趣地說，本來她還想請方文山、玖壹壹幫忙作詞作曲，但她聽過宋楚瑜唱黃埔軍歌後，就決定不要麻煩朋友，「主席絕對不是被政治耽誤的歌手」。

民進黨立委參選人吳怡農1日舉行造勢活動時說，小時候曾跟同學說，「蔣經國是壞人，他害我爸爸沒工作」，沒想到多年後會跟他的孫子在政治上競爭；郭台銘則說，因蔣經國讓他有工作，所以他要幫蔣萬安站台。媒體今天詢問宋楚瑜如何看待此事，是否也替蔣萬安站台？宋楚瑜表示，親民黨原本在台北市第3選區（中山、北松山）要提名立委參選人，「但我說不行，因為我至少追隨過經國先生，在台灣人要講情義，所以在這個選區，我們不可以提人」。

宋楚瑜也說，不只是台北市第3選區，國民黨前主席吳伯雄的兒子吳志揚，也參選桃園市第2選區立委，親民黨原本也有意提名一位客家籍女性參選，「但我說不好意思吧，吳伯雄跟我們是老朋友吧」，所以後來親民黨也沒有提名。

宋楚瑜說，蔣經國為台灣增加許多就業機會，「就如同郭台銘先生所說，那句話真是講到我的心坎裡面」，強調蔣經國對台灣的貢獻，不是哪個人可以抹煞。

媒體追問宋楚瑜，這樣代表親民黨想讓給國民黨立委蔣萬安，但台灣民眾黨在台北第3選區也提名何景榮參選立委，且郭台銘也稱支持蔣萬安，這樣會不會有點尷尬？

宋楚瑜指出，各黨各派都有自己的想法，每個人都希望在選區提出適合人選，親民黨予以尊重。

媒體也詢問，親民黨副總統參選人余湘今天要在雲林跟國民黨立委參選人張嘉郡見面，是否意味要拔樁？

宋楚瑜指出，台灣是可愛的地方，每個人只要坐下來5分鐘，就曉得朋友、親戚是誰，表示張嘉郡以前跟他非常要好，「她的爸爸（張榮味）也是跟我非常buddy buddy（好哥兒們）」，且余湘也跟她很熟，「什麼叫拔樁，坦白講他們把我們的人拔走了」。

由於宋楚瑜3日表示因為國民黨的人選不對，如果是郭台銘、王金平或朱立倫，其他能幹的人選出來，「我會出來參選嗎？」朱立倫昨天稱他上屆也有參選。宋楚瑜今天則說，2016年是他先參選，朱立倫後面才出來參選。（編輯：蘇志宗）1081205