金門地方建議發表和平宣言 韓陣營：目前無規劃

（中央社記者王承中台北5日電）金門地方人士建議國民黨總統參選人韓國瑜走訪金門時可發表和平宣言，韓國瑜競辦發言人葉元之今天表示，目前沒有相關規劃。韓國瑜國政顧問團成員說，現在提和平宣言不見得會加分。

韓國瑜13日傾聽之旅將走訪金門，有地方人士考量金門地理位置特殊，向韓國瑜建議可在小金門發表和平宣言，象徵擁抱和平，別具意義。

不過，葉元之上午在國民黨接受媒體聯訪時說，目前還沒有發表和平宣言的規劃。

在金門發表和平宣言的概念並非首次提出，前新北市長朱立倫日前曾在國民黨總統初選時就說，若當選總統，將邀請中國國家主席習近平到金門對談，「而且最好就在和平紀念園區，發表永久的和平宣言。」

韓國瑜國政顧問團成員告訴中央社記者，之前內部確實有進行討論，主軸當然是堅持「九二共識，一中各表」，但並未有明確結論。

該人士說，雖然發表和平宣言本身沒有什麼問題，與簽署和平協議不同，只是民進黨對於國民黨、韓陣營的兩岸政策都嚴重的妖魔化，導致一般民眾，特別是年輕人對於和平宣言都有不好的印象，現在提出和平宣言不見得會為韓國瑜的選情加分。（編輯：謝佳珍）1081205