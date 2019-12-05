蔣經國成話題 卓榮泰：不拿老一輩當選舉素材

民進黨主席卓榮泰（左）5日陪同民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（右），在四平商圈掃街拜票，品嚐商家送上的飲料。中央社記者吳家昇攝 108年12月5日

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨立委參選人吳怡農日前說「蔣經國是壞人，他害我爸爸沒工作」，引議論；民進黨主席卓榮泰今天說，「我們都不會以過去的老一輩拿來當選舉的素材，我們不是為老一輩來打選戰，我們是為下一代找未來」。

吳怡農1日舉行造勢活動時說，小時候曾跟同學說，「蔣經國是壞人，他害我爸爸沒工作」，沒想到多年後會跟他的孫子在政治上競爭。

卓榮泰今天陪同吳怡農赴四平商圈掃街，卓榮泰會前受訪指出，吳怡農以7歲時父親工作上的變化，講出一段話，卻惹來一些人誤解；當時黨國時代政治肅殺與氣氛，絕非現在可以體會，吳怡農當時是7歲小孩子，直接、本能地說出那段話，外界不應該現在對吳怡農說三道四。

卓榮泰說，這幾個月吳怡農都是正面選舉，吳怡農的對手是翩翩君子，民進黨的候選人也必須是君子，希望這場選戰是一場民主競爭的典範，「吳怡農跟我，我們都不會以過去的老一輩拿來當選舉的素材，我們不是為老一輩來打選戰，我們是為下一代找未來，這才是真正的吳怡農。」

對於親民黨總統參選人宋楚瑜表示，自己追隨過蔣經國，台灣人講情義，親民黨沒提名人參選台北第3選區（對戰國民黨的蔣萬安）。

卓榮泰指出，這個選區選情單純化，民進黨當然歡迎；至於蔣經國的功過，歷史會論斷，有人受恩於蔣經國，蔣經國也有在民主過程上、對台灣造成的一些代價，但無論如何，「我們現在不以過去前輩人的是非做選戰素材」，蔣經國對台灣經濟方面貢獻是有的，但民主方面 人民的努力也在當時經過一番波折，這都不能抹煞。

吳怡農則說，這次選舉的意義是台灣的現在跟未來，「把這次選舉扭曲成個人的恩怨」，他覺得遺憾也覺得不應該，他希望所有參與這場選舉的人，無論是候選人、輔選團隊、長輩、前輩都堅持正面選舉的態度，他相信這是選民的期待，也是所有候選人的期待。

媒體追問，吳怡農的父親吳乃德演講提到，把民主化的台灣歸功在蔣經國，是一種扭曲。

吳怡農說，美麗島事件是台灣民主化最重要的轉捩點，台灣過去40年來，扭曲了美麗島事件的重要性，是時候嚴肅地看待美麗島事件，他相信他父親意思在此，希望大家完整看完他父親的發言。

民進黨內要角頻頻走訪吳怡農、立委吳思瑤等選區拉抬；吳怡農下午走訪四平商圈，不少「農粉」要求合影；攤商透露，今天中午蔣萬安才來掃街，這區激戰氣氛濃。

民進黨台北市黨部主委陳正德受訪時分析，目前台北市立委選情，以現任立委何志偉選情較穩定，其他現任立委吳思瑤、無黨籍的林昶佐還要再努力。

新人的部分，陳正德說，兩位參選的市議員高嘉瑜、許淑華有機會，至於吳怡農「就看農夫、農婦能不能化為選票」，而文山、大安確實是比較困難。

陳正德指出，如果年輕人的投票率高，包括，高嘉瑜、許淑華、吳怡農、林昶佐最後可能都會贏。（編輯：蘇志宗）1081205

民進黨主席卓榮泰（右）5日陪同民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（左）在四平商圈掃街拜票，並與民眾合影留念。中央社記者吳家昇攝 108年12月5日

民進黨主席卓榮泰（右）5日下午陪同民進黨立委參選人吳怡農（右2）在台北四平商圈掃街拜票，與民眾握手致意。中央社記者吳家昇攝 108年12月5日