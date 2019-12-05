台東立委選戰 劉櫂豪端政績張志明邀朱立倫助選

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東縣立委選戰火熱，前中國國民黨主席朱立倫今天幫黨籍立委參選人張志明助選時，力讚他是在地好人才；民主進步黨立委參選人劉櫂豪則打政績牌，端出爭取地方建設成果。

朱立倫今天陪同張志明到台東市中央市場掃街，接著到張志明競選總部加油打氣。地方有質疑張志明非台東人的聲音，朱立倫對此主動為張志明抱屈。

朱立倫說，心在台東，能為台東打拚的就是在地人，真正在地的台東人就是為台東所有縣民服務。18年前，張志明就是台東縣政府教育局長，後來又到花蓮當副縣長，去年又回到台東當教育處長，現在是台東副縣長，張志明也是教育的好人才，真正的為台東在地教育、為在地孩子打拚的在地好人。

朱立倫表示，如果選舉要以在哪裡出生決定，「那我就一定當不了新北市長，因為我是桃園出生的；侯友宜也當不到新北市長，他是嘉義出生的；蘇貞昌一定當不到台北縣長，因為是屏東出生的」，只要為地方服務的就是在地，在地好人才就是張志明。

爭取連任的劉櫂豪今天則邀請農委會水土保持局台東分局長王志輝前往東河鄉隆昌村碇橋溪旁勘查農路及野溪整治。

水保局台東分局的簡報指出，劉櫂豪在107、108年度爭取東河鄉水土保持及農路環境改善共計16案，總經費新台幣6925萬元；另外，也爭取109年度包含碇橋溪農路改善等16案，總經費5440萬元。

王志輝當場允諾全數列入年度計畫辦理，改善東河地區治水，確保水土保持及農路環境改善。

台灣民眾黨立委參選人陳允萍昨天晚上拿著冬季衣物到成功鎮新港漁港分送給外籍移工。陳允萍今天受訪時表示，「看見這些外籍漁工，離鄉背井為台東成功的漁業所做出的貢獻，衷心地向感謝他們，謝謝你們的付出」。

另外，無黨籍立委參選人張坤和登記參選後，截至目前為止，沒有公開造勢活動。（編輯：戴光育）1081205