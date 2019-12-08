宋楚瑜：推倒藍綠高牆 讓選民有第三種選擇

（中央社記者程啟峰高雄8日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天南下高雄輔選，他接受媒體聯訪指出，他復出選總統無意形成第三勢力，而是要讓選民有第三種選擇，好推倒當前政治藍綠高牆，讓台灣不要再向下沉淪。

親民黨高雄市第一選區立委參選人黃綉晶競選總部下午在高雄市美濃區成立，宋楚瑜、親民黨發言人于美人、親民黨不分區立委提名人劉宥彤、蔡沁瑜、前高雄縣長楊秋興等人同台力挺，現場「凍蒜」聲不斷，場面熱烈。

宋楚瑜致詞細數他台灣省長任內在高雄市旗山、美濃地區的政績，並抨擊高雄市長韓國瑜和總統蔡英文當選後迄今還沒有深入旗山、美濃地區偏鄉傾聽民意。

宋楚瑜隨後接受媒體聯訪，針對外界攻擊他復出選總統會衝擊國民黨選情，宋楚瑜回說「當然要衝擊」，因為國民黨的創黨精神還在嗎？當年故總統蔣經國怎麼樣把台灣改頭換面的，蔣經國還終結台灣威權統治，開放黨禁、開放報禁並解除戒嚴，對台灣民主化功不可沒。

宋楚瑜進一步指出，國民黨總統參選人韓國瑜也沒有搞清楚，居然說蔣經國不懂經濟，「錯了」，十大建設是誰下的決定，「他有圖利自己嗎？」

宋楚瑜還抨擊韓國瑜前一陣子到蔣經國陵寢前說，蔣經國是包拯與古代一名商賈的綜合體，這更是嚴重污衊蔣經國，蔣經國什麼時候做過生意，韓國瑜歷史都搞不清楚，還要代表國民黨選總統，「難道我們不憤怒嗎？」不過，他不是生氣，而是覺得悲哀，因為國民黨淪落成這樣。

宋楚瑜並認為，去年九合一選舉「討厭民進黨成為全民最大黨」，民進黨似乎還沒有學到教訓，讓當前一些「亂七八糟」的事繼續發生。

宋楚瑜強調，他復出選總統無意形成第三勢力，而是要讓選民有第三種選擇，好推倒當前政治藍綠高牆，讓台灣不要再向下沉淪。另外，楊秋興受訪說，他會連署「罷韓」，但21日不會參加「Wecare高雄大遊行」」；他並呼籲大家讓韓國瑜徹底「消風」，一起「棄韓保宋」。（編輯：陳俊碩）1081208