豐原團結晚會 蔡總統：我回家了

（中央社記者趙麗妍台中8日電）總統蔡英文今晚出席「小英豐原團結晚會」，現場群眾展現大團結氣勢，讓曾在豐原租屋的蔡總統既感動又開心，蔡總統表示，每一次回到豐原的感覺，就像是「我回家了」。

蔡總統出席「小英豐原團結晚會」，立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、台中第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委參選人洪慈庸、第8選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）立委參選人翁美春出席，晚會展現「豐原大團結，支持蔡英文」的氣勢。

曾在豐原租屋的蔡總統表示，每一次回到豐原，感覺就像是「我回家了」。林佳龍指出，「蔡總統曾住過豐原、蘇嘉全的家也在豐原」，呼籲選民支持，千萬不可以漏氣。

蔡總統細數多項政績，她提到，過去3年半，政府做了很多事情，包括改革、轉型、建設、加薪減稅、每樣都需要立法院的支持與同意，這次選舉除了總統勝選，國會過半也很重要。

蔡總統向支持者推薦洪慈庸，她當媽媽後威力更強，既堅定又溫柔，是國會最需要的青年世代代表；還有豐原、山城的翁美春，親切又認真，是典型優秀的民意代表，呼籲選民讓她們前進國會一起拚國防、主權、建設。

選戰倒數，近日天氣冷颼颼，蔡總統提醒大家，衣服要穿暖，健健康康去投票，大家一起守護國家、主權、民主自由。（編輯：陳俊碩）1081208