遭指與楊蕙如關係密切 蘇嘉全：惡意操作

（中央社記者劉冠廷台北9日電）針對國民黨立法院黨團召開記者會，指出立法院長蘇嘉全辦公室協調WTA台灣公開賽一事，暗指蘇嘉全與楊蕙如網軍事件有關，蘇嘉全表示，此舉是選舉手段，故意扭曲的惡意操作。

國民黨立委許毓仁、王育敏、台北市議員張斯綱及李明賢今天召開「民進黨網軍治國，黑暗部隊現形記」記者會，許毓仁指出，民進黨不斷對外放話，試圖切割楊與民進黨高層的關係。

許毓仁強調，有情資顯示楊可能準備出國避風頭，繼續從海外遙控國內網軍，呼籲檢調單位應立即聲押楊蕙如並限制出境，並要蘇嘉全在內的所有立法委員於13日前簽署「自願清查IP連署書」。

針對國民黨團召開記者會，指出蘇嘉全辦公室協調WTA台灣公開賽一事，暗指蘇嘉全與楊蕙如網軍事件有關，蘇嘉全辦公室發出新聞稿表示，台灣外交處境艱困，不管公私部門爭取各項國際體育賽事，都有助台灣提升國際地位與能見度，且強化台灣體育發展能量。立法院身為民意機關，經常面對各方請求協調。

蘇嘉全辦公室指出，院長辦公室主任張嘉玲確實協助該賽事主辦單位與相關單位建立對話管道，同時也請各單位進行評估並秉公處理，盼未來能夠看到更多大型國際體育賽事在台灣舉辦，現在因網軍事件蒙塵，原本美事一樁卻遭到惡意曲解變調。

此外，遭外界點名的立法院IP，蘇嘉全辦公室表示，立法院資訊處已證實該IP為中興大樓2、3樓區域之代表號，而院長室與幕僚辦公地點均位在立法院內，根本毫無任何關聯性，國民黨團卻為選舉利益，刻意操作牽連，企圖栽贓抹黑，令人遺憾。（編輯：紀淑芳）1081209