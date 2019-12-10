游錫堃：讓親中當選 台灣自由民主會有問題

前行政院長游錫堃（中）10日表示，台灣一定要跟中國保持距離，這次台灣大選非常關鍵，如果讓親中的當選，台灣的民主自由都會有問題。中央社記者蘇木春攝 108年12月10日

（中央社記者蘇木春台中10日電）前行政院長游錫堃今天到台中，為民進黨籍多名立委參選人助選。游錫堃表示，台灣一定要跟中國保持距離，這次台灣大選非常關鍵，如果讓親中的當選，台灣的民主自由都會有問題。

游錫堃今天上午先到潭子區，陪同台中市第3選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任無黨籍立委洪慈庸掃街拜票，接著到北屯區為第5選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程車隊宣傳，下午預計到豐原區，與第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）參選人翁美春，參拜豐原慈濟宮助選。

游錫堃接受媒體聯訪時表示，民進黨立委從不分區到區域，包括總統從民調看來都是往上，最近國際局勢大家都知道，中國霸權崛起，威脅周邊的國家，從中國內部的問題可以知道，台灣一定要跟中國保持一定的距離。

他說，新疆有百萬人被監禁、西藏的達賴喇嘛幾十年都無法回到故鄉，香港問題大家也看到，這次台灣大選是非常關鍵的選戰，如果這次選輸，讓親中的當選，台灣的民主自由都會有問題。

提到助選的洪慈庸，游錫堃說，洪慈庸在基層方面非常務實，認真服務爭取建設，在國會表現更傑出，關心包括軍中人權、勞工權益與校園霸凌等，可以說是非常照顧弱勢的立委，尤其現在貧富差距大，再連任的話可以對弱勢做出更大的照顧。

游錫堃也推薦莊競程，他指出，莊競程條件非常好，是醫學工程博士，在交通大學任教，學經歷都非常好，政見特別提出青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫，有莊競程這一席當選，民進黨立委在台中就可以過半，若進入國會透過醫學工程的專業，對台灣的醫療或長照貢獻都很大。（編輯：黃世雅）1081210

前行政院長游錫堃（右）10日前往台中，陪同台中市第5選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程（中）進行車隊掃街拜票，盼拉抬選情，爭取民眾支持。中央社記者蘇木春攝 108年12月10日