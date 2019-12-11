接任國民黨副秘書長 張顯耀：爭取中間選民支持

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨中常會今天核備張顯耀接任黨義務副秘書長兼發言人的人事案，張顯耀表示，黨主席吳敦義交代全力為總統、立委參選人、政黨票做最後衝刺。他也說，選戰倒數一個月關鍵在爭取2成5到3成的中間選民支持。

前陸委會副主委張顯耀原在不分區立委名單中，但遭中央委員否決落馬。國民黨7日公布新人事案，任命張顯耀擔任國民黨義務副秘書長兼發言人，並在今天中常會上核備。

張顯耀受訪時說，上週黨主席吳敦義單獨找他談這項人事，不分區的事情都過去了，很多事也放下了。

張顯耀說，黨中央指示做什麼，他就全力以赴，會盡全力為國民黨總統參選人韓國瑜、立委參選人及政黨票做最後衝刺。

媒體詢問，由於之前曾涉嫌共諜案，是否會擔心接任黨職影響觀感，張顯耀說，從來沒有所謂共諜，北檢是懷疑他洩密，最後的結果也證明他對國家沒有任何損害。

選戰剩下1個月左右，張顯耀分析說，藍綠將各自歸隊，最後關鍵是爭取2成5到3成中間選民的支持，如何將民心思變轉為投票意向是未來努力重點，國民黨一定要把握良機、全力以赴。

國民黨也緊追楊蕙如被控涉嫌在網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴一案，中常會與會人士會後轉述指出，外傳楊蕙如可能已經不在境內，吳敦義裁示追查，請立法院黨團調出楊蕙如是否已出境的資料。（編輯：楊玫寧）1081211