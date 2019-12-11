蔡競辦：總統電視辯論 三立公視均提完整企劃

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文競選幕僚今天表示，蔡總統10月就為因應辯論組成專案小組，所謂指定特定媒體主辦才參加，根本就是不實指控。幕僚說，中天與TVBS提出的辯論規劃只有1、2張紙，而公共電視、三立電視都提出完整的辯論企劃。

蔡總統競選幕僚晚間表示，為了要做好總統、副總統的政見發表、辯論會的準備，競選團隊的幕僚群在10初就組成因應辯論的專案小組，分別就各國政領域政績政策的彙整、論述，以及現場發表、辯論的預判演練進行整體的籌備。總統和副總統參選人賴清德近日也開始就相關資料、政策內容等與團隊討論準備。

幕僚說，無論政見會、辯論會，對總統來說，是向國民報告的最好機會，只要有機會，都全力掌握、全力準備，實際上2012年以來總統在辯論、政見會的參與和表現也都駕輕就熟，也得到不少好評，所謂指定特定媒體主辦才參加，根本就是不實指控。

幕僚表示，從2012年到2016年，總統大選的辯論會都是主要媒體聯合舉辦，合辦的媒體除了公視、中央社，其他媒體本來就各有立場，但從來也沒有因為某家媒體被說是統媒，或者有特定立場，蔡總統就拒絕參加。

幕僚指出，反倒是這次忽然殺出國民黨總統參選人韓國瑜電視辯論會協商代表羅智強，一再造謠總統蔡英文只願意參加三立辦的辯論，真的是第一次有總統競選陣營，打著媒體立場為藉口，去拖延媒體整合的寶貴時間。

幕僚分析，羅智強不願意讓媒體去整合協調，反過來誣指蔡陣營迴避，看起來是打算拖延時間，讓辯論最後辦不成，但責任算蔡總統的。

至於羅智強強力推銷的中天、TVBS，幕僚說，媒體提供的辯論邀請資訊，公共電視、三立電視都提出完整的辯論企劃，包括辯論方式、場地與新聞動線規劃、人員接待等，都有清楚的說明。

幕僚批評，相對於這兩家提出主辦意願的媒體，中天只提供一頁A4的資料，TVBS則是兩頁，但關鍵的辯論形式、場地資訊等都付之闕如，「這麼嚴肅的總統大選辯論，卻連起碼的專業準備也沒有，拿著一頁說明就要做新聞，只把自己當對手談判籌碼，實在很廉價」。（編輯：蘇龍麒/林淑媛）1081211