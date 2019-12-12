卜睿哲：蔡贏美中間求平衡 韓勝須務實看中國挑戰

前美國在台協會理事主席卜睿哲（圖）指出，若總統蔡英文連任，將會持續在美中之間尋求平衡；若國民黨提名人韓國瑜當選，他必須向美方保證會務實看待中國對台構成的挑戰。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年12月12日

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）前美國在台協會理事主席卜睿哲分析台灣大選指出，若總統蔡英文連任，將持續在美中之間尋求平衡；若國民黨提名人韓國瑜當選，則須向美方保證會務實看待中國對台灣的挑戰。

華府喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）今天舉辦研討會，針對台灣總統大選進行討論。

目前擔任「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）指出，中國指責蔡總統企圖改變台海現狀，川普政府則認為中國才是企圖改變現狀的一方。他贊同川普政府的看法。

他並認為，若美國行政部門認為中國對台灣採取侵略性行為的作法也是美中競爭的一部分，台灣或許已是美國的戰略資產。

分析明年台灣總統大選，卜睿哲認為，若蔡總統連任成功，應會持續在美中之間尋求平衡，美國行政部門的對台政策也應會持續。

若是韓國瑜當選，卜睿哲指出，韓國瑜的其中一項工作是向美國保證，對於中國對台灣構成的挑戰，韓國瑜和他的政府會務實看待，以及美國對台灣安全與繁榮的重要性。

卜睿哲也指出，若蔡總統2020年連任成功，繼任者也能在2024年勝出，這可能意味民主進步黨將成為台灣最大政黨，也反映北京必須面對台灣民眾情緒的現實。若是民進黨能再贏得2024年總統大選，並持續在2028年連任，將是更進一步的訊號。

在被問及北京將如何利用銳實力（sharp power）與傳統實力對待台灣時，卜睿哲指出，北京對台灣設定的目標，即使台灣發生巨大變化，北京也堅定這項目標。北京並不願接納民進黨政府，但也不願走向風險極高的戰爭。

卜睿哲進一步表示，對北京而言，較佳的選項是採取非暴力脅迫，透過掠奪台灣外交盟邦、經濟制裁、台海周遭更常態化軍演等方式，磨損台灣民眾與領導人自信心，這正是北京對蔡總統所採行的作法。

至於台灣政府是否應該協助香港示威者，他則認為，北京認為台灣與香港，特別是太陽花運動與香港示威者之間有所連繫，懷疑台灣協助推進港獨。

對於北京的質疑，卜睿哲不表認同，但也不確定台灣是否要自找麻煩，加深北京的懷疑，「台灣已經要應付許多來自對岸的挑戰」。（編輯：陳永昌）1081212