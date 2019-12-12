賴清德：ECFA效益有待評估 重啟需再討論

民進黨副總統參選人賴清德（前排左4）12日到花蓮陪同尋求連任的民進黨立委蕭美琴（前排左3）拜票，懇請民眾支持。中央社記者張祈攝 108年12月12日

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）韓陣營昨天表示，台灣不能再經濟鎖國，應該要重新協商ECFA；民進黨副總統參選人賴清德今天表示，ECFA效益有待評估，若能改善兩岸關係，會是蔡總統的方向，但需進一步討論。

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團昨天開記者會表示，韓陣營主張為建設自由開放的經貿環境，積極申請加入國際經濟組織，與其他國家洽簽自由貿易協定（FTA），並在確保主權及經濟安全下，重新協商海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

賴清德今天在花蓮接受媒體聯訪表示，台灣並沒有鎖國，經蔡總統帶領，在經濟、產業升級及發展都有很多成績，也積極向美國簽訂雙邊貿易協定（BTA）和其他國家尋求跟緊密的經貿合作，不應否定國人及政府的努力。

賴清德說，ECFA過去在馬政府時代已經簽過，效益有待評估，也牽涉到較複雜的因素，如果可以改善兩岸關係，會是蔡總統的方向，若特別針對這議題，恐怕還要進一步討論。

賴清德今天走訪花蓮，陪同立委蕭美琴從花蓮南區一路往北拜票，下午5時45分將在蕭美琴競選總部舉行座談會。（編輯：黃世雅）1081212