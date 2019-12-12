關心家鄉 花生洄家籲花蓮青年返鄉投票

（中央社記者劉建邦台北12日電）總統立委選舉投票日腳步近，花蓮青年團體「花生洄家」、「洄萊·啟程」今天呼籲在外地花蓮人明年1月返鄉投票，並提3項聲明，希望更多參選人及不同聲音能為花蓮基層發聲。

明年選舉投票日進入倒數，由在外地工作、唸書的花蓮青年組成「花生洄家」與「洄萊·啟程」今天開記者會並提出3項聲明，包含「2020洄家投票，青年參與政治」、「拒絕選舉口號，回歸政策討論」、「支持進步價值，花蓮改變成真」。

青年團體代表簡子涵說，西元2016年曾發起返鄉投票專車，號召外地花蓮人回家投票，去年同樣發起類似活動，明年選舉將屆，再次呼籲在外地花蓮人明年1月11日返鄉投票。

他指出，透過選舉才可檢視政治人物過去表現，花蓮年輕人應勇於投票，才能替花蓮帶來改變契機，投票不是盲投，為讓花蓮有多元聲音，希望投票前，選民能夠瞭解參選人對花蓮未來規劃。

他說，部分立委參選人未考慮環評報告，再次提出危及花蓮環境生態、住居安全的交通政見，這是不負責任選舉口號，希望選舉回歸理性，號召返鄉投票青年團體沒有支持政黨，只希望更多參選人及不一樣聲音為花蓮基層發聲，讓花蓮有不一樣發展。

「花生洄家」與「洄萊·啟程」聲明稿提到，去年選舉出爐後，花蓮民意代表仍延續舊勢力，除過時舊政治思維及空泛選舉口號外，花蓮青年未感受到當選人對花蓮有長遠規劃，青年只能繼續遠赴他鄉工作；面對今年選舉，部分立委參選人仍提出空泛選舉口號，期盼花蓮年輕人關心家鄉政策議題。（編輯：李亨山）1081212