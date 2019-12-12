韓國瑜民調落後 朱立倫：關鍵是最後一個月

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨總統參選人韓國瑜全國競總主委朱立倫今天表示，韓國瑜的非典戰法，造成草根民調和主流民調產生滿大誤差，但選戰最後一個月是關鍵，像是棒球比賽的第8、9局，好好努力，就算落後也能逆轉勝。

外傳國民黨內預估國民黨總統參選人韓國瑜將贏總統蔡英文10萬票，但根據媒體最新民調，韓國瑜落後蔡總統37個百分點左右。

朱立倫下午前往立委參選人蔣萬安競選總部為蔣萬安加油打氣，朱立倫受訪時坦言，草根性民調跟原本的主流民調有誤差，但到底是什麼情況，要最後才看的出結果，畢竟選戰關鍵是最後一個月。

至於韓國瑜日前喊出民調「蓋牌」是否影響立委選情，朱立倫說，一開始可能會有，但逐漸大家都會慢慢理解，像是他陪同很多立委參選人勤跑基層、直接面對選民，那個反應才是最準的。

有關台北市長柯文哲鬆口參選2024總統，並稱對手可能是新北市長侯友宜，朱立倫說，乾脆討論2040比較快，2020選戰倒數一個月，談到選後都是典型失敗主義、敗選模式，絕不可取，他們一定全力以赴。

談及香港議題，朱立倫說，民進黨只會吃香港豆腐，若真正關心香港的人權，就會有很多具體的作法，包括推動難民法，這是台灣加入兩公約對人權的關懷，不只是對香港，全世界需要時都要給予關懷，但民進黨只有政治和選舉考量。

至於國民黨新北市黨部近日決議，為新北市立委第10選區無黨籍參選人李縉穎輔選的前立委盧嘉辰、李嘉進處以開除黨籍及停權處分。

朱立倫說，這分為兩個層次，若是黨員違紀參選當然依照黨紀處理，但若只是為他人輔選，國民黨應該要把他們找回來。（編輯：林興盟）1081212