張善政指蔡總統沒生小孩不懂父母心 綠營促道歉

（中央社記者溫貴香、吳睿騏台北12日電）民進黨今天批評，國民黨副總統參選人張善政與桃園新住民座談說出「蔡英文沒生過小孩，不懂父母的心」發言充滿歧視，毫無口德，根本德不配位。民進黨婦女部主任蔡宛芬要求韓陣營為歧視言論道歉。

張善政中午在桃園市出席中國國民黨桃園市第4選舉區（桃園區）立法委員參選人萬美玲的新住民午餐約會，談到新住民全民健康保險問題表示，新住民到台灣半年內如果已懷孕，政府應趕快給健保，但蔡總統稱半年內懷孕即使沒健保，產檢仍有補助。

張善政說，生過小孩、當過父母就知道，父母最在乎是產檢有沒有問題，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她因為沒有生過小孩，她就不知道那個心」，在乎的是產檢如果有問題，後續醫療照顧問題該如何處理。

總統府發言人黃重諺下午在臉書發文指出，法新社公布最新的全球女性領袖地圖，台灣的總統在列。

黃重諺表示，全球女性領袖當中有當阿媽的、有單身的、有女同志、有兒女成群的。每一位都是他們國家也是世界政治舞台裡最傑出的女性之一，每一個國家也因為選出女性領袖，而在地球這個大社會裡，被看做擁有更多成熟和足以傲人的進步文明。

民進黨發言人李晏榕晚間表示，張善政曾為行政院長，現在是副總統參選人，但是發言充滿歧視，毫無口德，根本德不配位，張善政應該考慮下架自己。

李晏榕表示，張善政過去一直在幫國民黨總統參選人韓國瑜善後，如今不知道是近墨者黑，還是現出原形，接連說出不當的發言，今天的發言更是令人完全無法接受。

李晏榕問，沒生過小孩就不懂父母心的說法，全然是一派胡言，沒有任何因果關係，也傷害了許多期待有孩子的人。依照張善政的心態，那麼難道我們每個人都一定要養寵物才懂得愛護動物嗎，張善政身為副總統參選人，言論令台灣人丟臉。

關於新住民納健保問題，蔡宛芬說，牽涉的是整體國人的公平性問題，而目前針對未納籍新住民已提供一定的醫療輔助措施，至於政策是否要提供更完善的照護有討論空間。

蔡宛芬認為，目前國民兩黨對於此事的爭議僅在於經費來源，張善政卻無限上綱至對總統蔡英文的人身攻擊，簡直荒謬，此舉凸顯出國民黨並不是真要照顧新住民，而是欲借此議題遮掩韓國瑜歧視之實，並同時進行性別歧視的攻擊。

蔡宛芬批評，國民黨屢屢用蔡總統個人未婚之事作為其無法擔任國家領導人的理由，是嚴重的性別歧視，完全無視於現今多元社會發展的現況，遑論要談照顧新住民。（編輯：楊凱翔）1081212