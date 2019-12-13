韓國瑜批農委會花錢部 賴清德：有何作法不妨說明

（中央社記者趙麗妍台中13日電）雲林花生之亂延燒，國民黨總統候選人韓國瑜指農委會是花錢部，民進黨副總統候選人賴清德今天表示，如果不贊成農委會的作法，那韓國瑜的作法是什麼，不妨跟大家作說明。

賴清德今天第3度輔選台中立委第5選區（北、北屯）民進黨參選人莊競程，媒體提問，因雲林花生之亂，韓國瑜指稱農委會是花錢部，賴清德作上述表示，

賴清德表示，韓國瑜有什麼方法，總是要提出來，當農民遭遇困難時，農委會協助解決問題，這本就應該，「如果你不贊成農委會的作法，那韓市長你的作法到底是什麼呢，不妨跟大家作說明」。

媒體詢問，韓國瑜及他的全國競總主委朱立倫都拋出難民法，賴清德則說，樂見國民黨人士關心香港朋友，跟民進黨主張一樣，這部分立法院民進黨團已經有在討論、推動。

對於國民黨副總統候選人張善政指稱蔡總統沒有生養子女不懂父母心，莊競程表示，生小孩跟養小孩本就是不一樣的事情，應該是常識，不知道為何對方陣營這樣說。未來他希望在幼托津貼補助政策上再加碼，減輕家長的負擔。

賴清德陪同莊競程舉辦反貪腐反賄選記者會，賴清德說，清白參選才能夠清廉問政，才會是國家人民的福氣，選舉要選賢與能，不要受到金錢影響，否則損失的是城市、國家的發展。

隨後，賴清德陪同莊競程前往大坑參加「萬歲樂活同樂會」，關懷長輩、傾聽長者的心聲。（編輯：謝雅竹）1081213