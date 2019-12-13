新移民立院秀家鄉文化 林麗蟬卸任留完美句點

新移民出身的國民黨立委林麗蟬（右2）13日舉辦新移民文化特色產業發表記者會，幾位國民黨立委在會議室裡玩起印尼竹琴，一改平時會議室的嚴肅氣氛。中央社記者郭建伸攝 108年12月13日

（中央社記者郭建伸台北13日電）國民黨立委林麗蟬今天舉行「新移民文化特色產業發表記者會」，現場聚集許多新移民販售展示家鄉文化。林麗蟬說，能把新移民產業帶進立法院讓她很感動，強調這是第9屆立委任期的完美句點。

新移民出身的林麗蟬為第9屆國民黨不分區立委，並未續任，她今天偕國民黨立委蔣乃辛、童惠珍、許毓仁、柯呈枋、呂玉玲、林德福一起舉行記者會，會後則由林麗蟬領軍，帶領他們逛攤位，體驗新住民文化、美食。

林麗蟬說，新移民族群富含深厚的文化底蘊，為台灣社會帶來更多活力與可能性；有許多新移民朋友從事餐飲業及手工藝品市場，將家鄉文化特色融入商品，創造出兼具友善趣味的消費選擇。

林麗蟬指出，12月18日是國際移民日，她一直致力推動新移民文化，鼓勵各國姐妹將家鄉文化連結台灣在地文化、美食、藝術；今天能舉辦這場新移民特色產業記者會，這是她第9屆任期以來第一次也是最後一次，將新移民產業帶進立法院，她相當感動，也讓她的立委工作「有一個好的ending」。

許毓仁則說，記者會現場原本是平時召開經濟委員會的會議室，平常的氣氛非常嚴肅，但因為新移民帶來許多各地風物，讓會議室變得相當生動；有人說，台灣最美的風景是人，他要謝謝新移民將世界各地文化帶進來台灣，讓台灣也豐富美麗。

記者會旁也布置園遊會攤販，販售展示不同的新移民文化，有軟陶手工藝品、雲南普洱、水果醋、貴州臘肉、越南優格、法式紅酒燉牛肉等。

林麗蟬帶著幾位立委同志走到東南亞移民攤位時，也玩起印尼竹琴，靠搖擺竹琴發出「Do、Re、Mi」聲音，並戴上東南亞風格頭飾，一改平時嚴肅問政形象，畫面相當有趣。（編輯：張均懋）1081213