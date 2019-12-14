鄭宏輝提國家科技政見 獲副總統陳建仁肯定

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（右）14日舉行「輝向未來－國家科技政策記者會」，副總統陳建仁（左）到場力挺。（鄭宏輝競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年12月14日

（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天提出國家科技政見，盼明確科研機構定位，厚植台灣研發實力，獲副總統陳建仁肯定，認為能提升科技，改善人民生活。

鄭宏輝今天舉行「輝向未來－國家科技政策記者會」，陳副總統到場力挺，並於會後陪同鄭宏輝在新竹市區進行車隊掃街，爭取選民認同與支持。

陳副總統致詞表示，台灣是世界創新強國之一，過去在立法院捍衛科技的人不多，立委柯建銘在立院成立科技委員會，使科技政策更有進展。

陳副總統說，現在許多國外科技廠商有興趣來台投資，認為唯有在自由民主、重視智慧財產經濟的國家，才能進一步發展科技，強調「自由民主是科技發展的重要基礎」。

陳副總統說，他肯定鄭宏輝提出的科技政策，認為提升科技就能改善人民生活，讓台灣不只是自由民主、經濟奇蹟的燈塔，也是科技發展的燈塔。

鄭宏輝於會中提出「三要一不」科技政見，包括要前瞻研究、要專款專用、要跨域合作，以及不要統刪預算，期望能夠明確科研機構定位、厚植台灣研發實力，成為國家研究單位的後盾。（編輯：方沛清）1081214