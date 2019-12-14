蔡陣營：盼有意主辦辯論媒體整合 儘速形成共識

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統大選電視辯論迄今尚敲定，蔡英文總統連任競選辦公室發言人阮昭雄今天表示，希望基於上屆總統大選辯論會跨媒體合作的前例，約集各有意主辦媒體進行整合協商，就共同主辦的形式，儘速形成共識。

阮昭雄表示，考量有意主辦意願媒體眾多，蔡總統連任競選辦公室最早先授權三立，這週再有條件授權給公共電視，希望基於上屆總統大選辯論會跨媒體合作的前例，約集各有意主辦媒體進行整合協商，就共同主辦的形式，如何有利於最多國人收視等籌備工作，儘速形成共識，以利後續與各組候選人就場次、日期與辯論形式等進行確認。

阮昭雄表示，基於三立電視早在10月間就提出邀約，並經各方陣營同意書由三立舉辦首場辯論會，蔡陣營認為必須遵守當初簽署的承諾。因此，在授權公視的同時，也附帶明確的授權條件，後續若因時間緊迫，相關協調未及完成時，則循2016年總統辯論會前例，由原本聯合主辦的團隊，儘速完成辯論會的籌辦工作。

阮昭雄表示，目前競選辦公室收到有意願舉辦的媒體共有三立、公視、TVBS及中天，其中在邀請時就已提出完整辯論企劃的只有三立與公視，其他則尚未提出。（編輯：張良知）1081214