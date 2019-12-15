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蔡總統吃菜頭粿 肯定蔡培慧有勇氣轉戰區域立委

最新更新：2019/12/15 14:02

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）現任民進黨不分區立委蔡培慧從小被叫「菜頭粿」，總統蔡英文今天特地到南投與蔡培慧一起品嚐菜頭粿等平民小吃，並肯定蔡培慧有勇氣轉戰南投縣第1選區（烏溪線）立委席次。

總統上午與蔡培慧等人前往草屯鎮一家30多年茶藝館品嚐菜頭粿、米血、豆干、麻糬、珍珠奶茶等特色小吃，蔡培慧笑著向蔡總統說，自己兒時的外號就叫「菜頭粿」，至今有40年歷史，比網紅蔡阿嘎兒子「蔡桃貴」更資深，蔡總統與現場眾人聽了笑呵呵。

總統與蔡培慧邊吃邊聊，蔡培慧指出，農村幅員遼闊，交通建設很重要，所謂交通不是指捷運或高速公路，更重要是連接鄉鎮之間的生活道路，例如中寮鄉環鄉道路、運輸農產農路；另外，她也很關心偏鄉教育，近年已協助56間學校解決教學設備、師資等各種問題。

蔡總統隨後與蔡培慧前往南投縣草屯鎮長照整合型服務中心，了解中心提供的服務項目並參觀今天舉行的耶誕公益市集，蔡培慧說，南投縣基督教青年會是草屯長照重要據點，提供日間長照、老人送餐、到宅沐浴等服務，是執行政策的第一線單位，最能感受總統蔡英文政府近年在長照政策與預算編列的大幅重視。

蔡總統致詞說，政府推出長照2.0政策讓台灣長照環境更好，預算持續增加，也希望打造每個社區都有長照據點，並系統化分為A級、B級、C級，今天來此是A級長照據點，很高興見到提供很好服務，希望能有更多團體投入，使長照深入每個社區、鄰里，讓老人家或需受照顧者能在地養老、在地受照顧。

蔡總統說，長照預算將升級，除目前社區、居家長照，未來增加日間照顧中心，希望每個國中學區都有一處，讓受照顧者白天到日照中心，晚上由家人帶回家照顧，若需24小時照顧者，也希望每個行政區設置平價住宿型機構，這都是政府下階段要做的事。（編輯：黃世雅）1081215

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