賴清德桃園輔選 力挺彭俊豪黃世杰進國會

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）民主進步黨副總統候選人賴清德今天到桃園市輔選時表示，桃園是民主聖地，為了守護台灣民主，盼這樣精神可以一代代向下傳承，讓黨籍年輕的立委參選人彭俊豪、黃世杰可以接棒。

賴清德上午出席民進黨桃園市第3選區（中壢區）立委參選人彭俊豪中壢競選總部成立，以及桃園市第2選區（大園、觀音、新屋、楊梅區）立委參選人黃世杰的觀音競選總部成立。

成立大會中，賴清德表示，彭俊豪、黃世杰2人都是很好的人才，桃園市正在發展，一定要選出年輕有活力且有使命感的人來打拚。

賴清德指出，大家都知道曾發生中壢事件的桃園是民主聖地，在民主的發展扮演關鍵地位。今年是美麗島事件40週年，從美麗島事件後，台灣的民主才一波波展開，從美麗島世代傳給美麗島辯護律師世代，再向下傳承，現在要讓年輕的一代上來接棒。

賴清德說，民進黨這次的競選大戰略與過往不同，這次的選戰重點放在桃園，除因桃園是台灣門戶，也是平均人口增加成長最多的城市，未來台灣倚仗桃園市非常多。

他表示，民進黨的總體目標就是總統暨副總統高票當選，桃園市6席立法委員也要能打出全壘打，讓民進黨在立法院席次過半，為了台灣的未來，計畫一定要成功。

對於中國國民黨陣營指稱民進黨「零到六歲國家跟你一起養」政見抄襲，賴清德指出，好的政見不用爭「是誰先講的」，政見在當選後會變成政策，但政策還要到立法院才會變成法律。如果立法院沒有過半，不只民主主權很難保護，政見也很難落實。

賴清德表示，除了桃園要發展、台灣主權及民主要守護外，絕不能成為第二個香港及西藏，台灣好不容易成為一個主權獨立的國家，擁有民主、自由、人權的制度，民進黨絕不允許台灣退回與香港、澳門一樣的一國兩制。

除了賴清德，民進黨「護國保台助選團」總團長游錫堃、桃園市長鄭文燦及民進黨前主席許信良也到場助講催票，希望民眾支持年輕、清新、專業的彭俊豪與黃世杰進入國會，為桃園發聲。（編輯：戴光育）1081215