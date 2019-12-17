遭疑當民進黨打手抹紅 王浩宇：宋楚瑜不能怪別人

宋楚瑜競辦發言人于美人（圖）指出，親民黨不會回應綠黨不分區立委參選人王浩宇，因為這就是選舉操弄，直言王浩宇就是要當民進黨打手。中央社記者郭建伸攝 108年12月17日

（中央社記者郭建伸、吳睿祺台北17日電）綠黨不分區立委參選人王浩宇15日引用新華社報導，指親民黨總統候選人宋楚瑜贊成一國兩制協商。競辦發言人于美人說，王浩宇就是要當民進黨打手，「以做打手的角度來看，他也算是盡忠職守。」

王浩宇15日在2020大選國會政黨辯論會質疑親民黨的政黨核心價值，舉例宋楚瑜接受新華社專訪時提到，贊成一國兩制協商，並指台灣是中國一部分，以及秦金生去參加中國人民解放軍閱兵等。

對此，宋楚瑜昨天回應時連說3次「胡說八道」，並指王浩宇欺負已故的前親民黨秘書長秦金生女兒秦詩雁，「這還有一點點人性嗎？」

對於于美人的指控，王浩宇表示，新華社的報導有名有姓，內容清楚完整，若宋楚瑜認為是假的，應該要求新華社撤下或提告記者，不然就是不敢得罪中共。另外，除了報導外，宋楚瑜也曾在新華社說過「台灣是中國的一部分，我是堂堂正正的中國人」，這些在網路上都查得到，自己抹紅自己不能怪別人。

王浩宇也表示，自己要提醒宋楚瑜，蔣經國過世幾十年了，宋楚瑜還在消費他。「秦金生當初參加解放軍遊行，難道不是親民黨派去的？」親民黨每次選舉都用中道理性來隱藏統派色彩，人民不會一直受騙。

于美人今天上午接受媒體訪問，被問及宋楚瑜該如何回應王浩宇攻擊比較不會受傷。

她指出，親民黨不會回應王浩宇的抹紅，因為這就是選舉操弄；王浩宇選擇性引用大陸的官媒，「他過去認為大陸媒體都不可信，為什麼這一則可信，這是我們很想問他的。」

于美人指出，大家都挑可以抹紅的標籤來貼別人，直言王浩宇就是要當民進黨打手，「以做打手的角度來看，他也算是盡忠職守。」

此外，YouTuber波特王因拍片衍生兩岸議題風波，于美人強調，今天不只有波特王，有多少產業、商業都會遇到類似事情，台灣在這件事情上沒有分裂本錢，我們要全國一致對外。

宋楚瑜在昨天接受電視媒體專訪時也說，我們領導人叫總統，「請問不叫她叫總統叫她什麼？」並請大陸先把內部不聽話的先管好，兩岸大概會好一點。

談及18日首場政見會準備，于美人說，宋楚瑜做事情非常謹慎，他從上週就一直開始準備，她看了初稿後覺得很感動，坦言是很有誠意的政見發表；3次政見會的方向會不太一樣，明天會把最主要的方向說出來。

由於「蘋果新聞網」民調顯示，目前宋余配在中間選民的支持度有8.2%，比國政配的5.9%還高，。美人說，她過去曾在媒體專訪時預估，這次沒有一個政黨的得票率會超過40%，甚至也沒有政黨會過半，親民黨出現後一直走中道立場，希望第三選擇可成為中間選民的疏洪道，「免得他們堵住很難受。」（編輯：林孟汝）1081217