丁守中提選舉無效敗訴定讞 北市選委會：欣慰

落選的國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，高院17日判決敗訴定讞，台北市選委會主委、副市長黃珊珊（前左）表示，這個結果證明過程中雖不是盡善盡美，但絕無違法或故意疏失。中央社記者陳怡璇攝 108年12月17日

（中央社記者陳怡璇台北17日電）中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，高院今判決敗訴定讞。北市選委會感到欣慰，副總幹事余淑𡝮情緒激動表示，訴訟期間選務人員受很多委屈，感謝大家支持。

中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，台灣高等法院今天判決敗訴定讞。北市選委會表示感謝法院公正審理裁判，實證選委會秉持依法行政、公平、公正及堅守中立立場守則辦理選務，並無違失。

北市選委會主任委員、副市長黃珊珊表示，這個結果證明過程中雖不是盡善盡美，但絕無違法或故意疏失，沒有任何一個選務人員有私心。

黃珊珊指出，九合一大選出動約3萬名選務人員，謝謝法院判決還他們公道、讓他們重拾信心，明年大選選委會將記取教訓、做得更完美。

北市選委會副總幹事余淑𡝮難掩激動表示，訴訟期間選務人員受了很多委屈，選委會也很害怕以後找不到人來協助選務，感謝大家支持，並重申依法行政、公平、公正及堅守中立立場辦理選務，是永遠恪遵的守則。（編輯：李亨山）1081217