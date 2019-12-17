更多編輯台推薦新聞：
從不得選美到橫掃全球5大賽 非裔佳麗百年奮鬥史
國際

從不得選美到橫掃全球5大賽 非裔佳麗百年奮鬥史

全球職場性別鴻溝擴大 平權恐得再等257年
國際

全球職場性別鴻溝擴大 平權恐得再等257年

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
北市長選舉無效訴訟
2018年九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲，提起選舉無效訴訟，一審敗訴，經上訴，二審台灣高等法院2019年12月17日宣判，駁回上訴，全案定讞。
北市長選舉無效訴訟
新聞專題
北市長選舉無效訴訟4/12

丁守中提選舉無效敗訴定讞 北市選委會：欣慰

最新更新：2019/12/17 16:01
落選的國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，高院17日判決敗訴定讞，台北市選委會主委、副市長黃珊珊（前左）表示，這個結果證明過程中雖不是盡善盡美，但絕無違法或故意疏失。中央社記者陳怡璇攝　108年12月17日
落選的國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，高院17日判決敗訴定讞，台北市選委會主委、副市長黃珊珊（前左）表示，這個結果證明過程中雖不是盡善盡美，但絕無違法或故意疏失。中央社記者陳怡璇攝　108年12月17日

（中央社記者陳怡璇台北17日電）中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，高院今判決敗訴定讞。北市選委會感到欣慰，副總幹事余淑𡝮情緒激動表示，訴訟期間選務人員受很多委屈，感謝大家支持。

中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，台灣高等法院今天判決敗訴定讞。北市選委會表示感謝法院公正審理裁判，實證選委會秉持依法行政、公平、公正及堅守中立立場守則辦理選務，並無違失。

北市選委會主任委員、副市長黃珊珊表示，這個結果證明過程中雖不是盡善盡美，但絕無違法或故意疏失，沒有任何一個選務人員有私心。

黃珊珊指出，九合一大選出動約3萬名選務人員，謝謝法院判決還他們公道、讓他們重拾信心，明年大選選委會將記取教訓、做得更完美。

北市選委會副總幹事余淑𡝮難掩激動表示，訴訟期間選務人員受了很多委屈，選委會也很害怕以後找不到人來協助選務，感謝大家支持，並重申依法行政、公平、公正及堅守中立立場辦理選務，是永遠恪遵的守則。（編輯：李亨山）1081217

延伸閱讀
丁守中提選舉無效案 高院17日宣判即定讞丁守中提選舉無效案 二審17日宣判即定讞丁守中選舉無效案二審 法官：選務瑕疵辯論關鍵

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報